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El Nobel de Física, para Francis Halzen por el hallazgo de neutrinos de alta energía de origen astrofísico
El físico belga recibirá el premio de Real Academia de las Ciencias Sueca.
El Premio Nobel de Física 2026 es para el físico de partículas belga Francis Halzen "por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico", ha anunciado este martes la Real Academia de las Ciencias Sueca.
Francis Halzen sentó las bases de un nuevo tipo de astronomía. Su idea consistía en utilizar el hielo glaciar del Polo Sur para capturar las misteriosas partículas llamadas neutrinos. El resultado fue el Observatorio de Neutrinos IceCube, capaz de rastrear neutrinos originados en el cosmos distante.
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