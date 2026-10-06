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Fisikako Nobel saria Francis Halzenek jaso du, jatorri astrofisikoko energia handiko neutrinoak aurkitzeagatik
Fisikari belgikarrak Suediako Zientzien Errege Akademiaren saria jasoko du.
2026ko Fisikako Nobel saria Francis Halzen fisikari belgikarrak jasoko da, "IceCube Neutrinoen Behatokiari egindako ekarpen erabakigarriengatik eta jatorri astrofisikoko energia handiko neutrinoak aurkitzeagatik", Suediako Zientzien Errege Akademiak astearte honetan iragarri duenaren arabera.
Francis Halzenek astronomia mota berri baten oinarriak ezarri zituen. Bere ideia neutrino izeneko partikula misteriotsuak harrapatzeko Hego Poloko izotz glaziarra erabiltzean datza. Emaitza IceCube Neutrinoen Behatokia izan zen, urruneko kosmosean sortutako neutrinoak jarraitzeko gai zena.
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