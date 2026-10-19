La dana Adam, que ya ha dejado dos fallecidos, está provocando lluvias "extraordinarias" e importantes inundaciones en Valencia y Alicante, con acumulados superiores a los 600 litros por metro cuadrado, desbordamientos de ríos y personas atrapadas en tejados, una situación que ha llevado a la Generalitat Valenciana a confinar 145 municipios afectados.

A estas horas, y tras una noche muy intensa de lluvias, la Generalitat ha elaborado una Orden de confinamiento en los municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante afectados por las fuertes lluvias, que ya dejan acumulados de más de 650 l/m2 y ha llevado a Emergencias a activar helicópteros para poder rescatar a personas afectadas por las inundaciones.

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert a la población de ambas provincias levantinas para pedir que evite cualquier desplazamiento, permanezca confinada en sus viviendas y suba a las plantas superiores, sin acceder a sótanos ni garajes ni utilizar ascensores.

Hasta el momento, Emergencias ha gestionado 781 incidentes relacionados con este episodio, 381 en la provincia de Alicante y 400 en la provincia de Valencia.