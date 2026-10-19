La dana deja dos muertos y la Comunidad Valenciana confina 145 municipios costeros
La dana Adam, que ya ha dejado dos fallecidos, está provocando lluvias "extraordinarias" e importantes inundaciones en Valencia y Alicante, con acumulados superiores a los 600 litros por metro cuadrado, desbordamientos de ríos y personas atrapadas en tejados, una situación que ha llevado a la Generalitat Valenciana a confinar 145 municipios afectados.
A estas horas, y tras una noche muy intensa de lluvias, la Generalitat ha elaborado una Orden de confinamiento en los municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante afectados por las fuertes lluvias, que ya dejan acumulados de más de 650 l/m2 y ha llevado a Emergencias a activar helicópteros para poder rescatar a personas afectadas por las inundaciones.
Además, el Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert a la población de ambas provincias levantinas para pedir que evite cualquier desplazamiento, permanezca confinada en sus viviendas y suba a las plantas superiores, sin acceder a sótanos ni garajes ni utilizar ascensores.
Hasta el momento, Emergencias ha gestionado 781 incidentes relacionados con este episodio, 381 en la provincia de Alicante y 400 en la provincia de Valencia.
Dos fallecidas
La dana Adam arroja un balance de dos mujeres fallecidas, una en Cataluña, tras ser arrastrada por una riera, y otra en Sagunto (Valencia), cuyo cuerpo fue hallado después de que desapareciera mientras se bañaba junto a su pareja en la playa de Corinto. El hombre logró salir del agua, pero la mujer no pudo hacerlo.
Activada la UME
Por otra parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha salido de su base en Bétera (Valencia) para intervenir en Oliva (Valencia), mientras que en la localidad de Pego (Alicante), donde en las últimas 24 horas se han recogido 620,6 litros por metro cuadrado, varias personas permanecen en los tejados a la espera de ser rescatadas por medios aéreos, según ha informado su alcalde, Enrique Moll.
Además, ante la intensidad de las precipitaciones, el río Girona se ha desbordado a su paso por Els Poblets (Alicante), provocando inundaciones en las zonas próximas al cauce, mientras se suceden las imágenes de los coches amontonados en las calles a consecuencia de la lluvia torrencial que ha dejado la dana Adam.
Los fuertes acumulados de las últimas horas han obligado también a suspender las clases de más de 102.000 alumnos, de los que 80.913 corresponden a la provincia de Valencia y 21.868 a la de Alicante.
Baleares en alerta
La dana también mantiene en alerta a Baleares, donde el Govern ha activado el nivel de emergencia rojo por riesgo extremo en Mallorca, Ibiza y Formentera, mientras que Menorca permanece en amarillo.
La Aemet mantiene la alerta naranja en Ibiza y Formentera por precipitaciones de hasta 50 l/m² en una hora y acumulados de 160 l/m² en doce horas.
Ante esta situación, Protección Civil Es-Alert ha sonado de nuevo este lunes en los teléfonos móviles de los usuarios de Ibiza para pedir máxima precaución por intensas lluvias y desbordamiento de torrentes en la isla y pide a la ciudadanía que no se acerque a torrentes, ni a áreas inundables, y evitar zonas bajas.