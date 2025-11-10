23 y 30 de noviembre
Tabakalera ofrece dos pases del documental "Gipúzcoa", de Pío Caro Baroja

La doble proyección se enmarca dentro de las celebraciones del milésimo aniversario del uso, por primera vez, del nombre "Ipuscua". Se trata de una película rodada entre 1976 y 1979, "un documento etnográfico que recoge la realidad social y cultural guipuzcoana de la época".

"Gipúzcoa", de Julio Caro Baroja
Euskaraz irakurri: “Gipúzcoa” Pio Caro Barojaren dokumentala, Tabakaleran
La Filmoteca Vasca proyectará los próximos días 23 y 30 de noviembre (18:00 horas) en Tabakalera el documental Guipúzcoa (Pío Caro Baroja, 1979), una película de 3 horas y 45 minutos que se proyectará en dos partes (112 y 95 minutos, en euskera con subtítulos en castellano), dentro de los actos organizados para conmemorar el primer milenio del uso del nombre Ipuscua.

El documental, encargado por la Caja de Ahorros de San Sebastián con motivo del centenario de la entidad financiera, está dividido en ocho partes: GizonaHarriaBelardiakZuhaitzaNekazaritzaBurdinaItsasoa eta Hiriak..

El guion fue escrito por Pío Caro Baroja con la ayuda de su hermano, el  antropólogo e historiador Julio Caro Baroja. La película ha sido digitalizada por la sección técnica de la Filmoteca Vasca a partir de una copia conservada en su archivo.

A partir del 10 de diciembre, el documental se podrá ver en las páginas web de la Fundación Kutxa y de la Filmoteca Vasca.

