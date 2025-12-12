RECONOCIMIENTO
La Diputación Foral de Gipuzkoa concede la medalla de oro a la cantante Lourdes Iriondo

Euskaraz irakurri: Urrezko domina eman dio Gipuzkoako Foru Aldundiak Lourdes Iriondo kantariari
EITB

El reconocimiento a la cantante, escritora y profesora de Urnieta ha sido póstumo y sus hermanas han sido las encargadas de recibir el premio, en un acto que se ha convertido en un emotivo homenaje en el que han participado familiares, además de una amplia representación de la cultura vasca.

Diputación Foral de Gipuzkoa Gipuzkoa Cultura

