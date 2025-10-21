La Fundación Museo Jorge Oteiza ha presentado hoy en el museo de Alzuza, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del artista, la nueva comunidad Danok Oteiza. Este nuevo organismo pretende unir a personas e instituciones en torno a la figura de Oteiza, y desarrollar actividades complementaria al funcionamiento que el Museo lidera en Alzuza.

En el marco de la presentación, se han podido conocer diferentes detalles del trabajo audiovisual Oteiza 14 apostulu, creado por Oskar Alegría y producido con la colaboración de EITB.

14 figuras culturales de diferentes contextos participan en esta pieza audiovisual de Alegria sobre el ideario, el pensamiento estético y la obra del creador de Orio: Alicia Otaegui, Ignacio Aguero, Iban Urizar, Esther Ferrer, Oskar Alegria, Josu Iztueta, Sho Hagio, Jaione Apalategi, Richard Deacon, Maialen Lujanbio, Bernardo Atxaga, Kepa Akixo Zigor, Bertha Bermudez y el fresno de Alzuza..

Producida y financiada por EITB, la película se podrá ver en la plataforma PRIMERAN, ETB y el portal eitb.eus. Además del film, el escritor y dibujante Asisko Urmeneta creará una novela gráfica sobre Jorge Oteiza que se podrá leer a finales de 2026.

La comunidad Danok Oteiza entronca, según la Fundación, con la filosofía de Oteiza: "El arte y la creación constituyen una poderosa herramienta de transformación social y colectiva, a la vez que contribuyen al fomento del espíritu crítico y a la creación de un imaginario compartido".

La Fundación Oteiza pretende difundir y expandir la obra y el pensamiento de Jorge Oteiza mediante diversas acciones impulsadas desde su Fundación y en colaboración con otras entidades, generar una comunidad abierta, plural y participativa en torno al ideario del creador y fortalecer una estructura permanente de colaboración que facilite el desarrollo de las acciones necesarias para la consecución de estos fines.

La comunidad esta dividida en diferentes categorías basadas en el imaginario de Oteiza: CROMLECH (Gobierno de Navarra y Fundación Jorge Oteiza, entidades promotoras del proyecto), GAUR (socios estratégicos), EMEN (mecenas), ORAIN (colaboradores), BAITA (organizaciones amigas), HITZA (medios de comunicación) e ITZIAR (miembros individuales).

La tarde del 21 de octubre (18:00-20: 00) tendrá lugar la presentación oficial de la comunidad en el Museo Oteiza de Alzuza, con el siguiente programa: presentación de Oteiza 14 apostulu, actuación de bertsolaris con Saioa Alkaiza y Julio Soto, actuación de ZUK Performing Arts con la pieza Quousque Tandem Abutere , poesía de Oteiza recitada por Jara Calvo, presentación del concierto Eskua librea de Oier Etxeberria y Garazi Navas e interpretación de la Soka-dantza de los Apóstoles de Juan Antonio Urbeltz y Marian Arregi, a cargo del grupo Argia Ikerfolk.

El evento se podrá seguir en directo por STREAMING.