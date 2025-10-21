Danok Oteiza komunitatea aurkeztu dute, sortzailearen figura bultzatzeko
Jorge Oteiza Fundazio Museoak Danok Oteiza komunitate berria aurkeztuko du gaur, artistaren jaiotzaren urteurrenarekin bat, Altzuzako museoan. Sortzailearen inguruan, pertsonak eta erakundeak elkartu nahi ditu elkarte berriak, Museoak Altzuzan garatzen dituen jarduera eta ekintzen osagarri.
Danok Oteiza komunitateak Oteiza14 apostolu ikus-entzunezkoa aurkeztu du, esaterako, bere lehen urratsean, Oskar Alegriak sortua eta EiTBren laguntzarekin ekoitzia.
Lan horretan, hamalau figura kulturalek Orioko sortzailearen obrari eta pentsamendu estetikoari lotutako diziplina artistikoen eta interes kulturalen aniztasuna irudikatzen dute: Alicia Otaegui, Ignacio Aguero, Iban Urizar, Esther Ferrer, Oskar Alegria, Josu Iztueta, Sho Hagio, Jaione Apalategi, Richard Deacon, Maialen Lujanbio, Bernardo Atxaga, Kepa Akixo Zigor, Bertha Bermudez eta Altzuzako lizarra.
EITBk ekoitzi eta finantzatu du filma, eta PRIMERAN plataforman, ETBn eta eitb.eus atarian zabalduko da. Gainera, Asisko Urmeneta idazle eta marrazkilariak eleberri grafikoa idatziko du Jorge Oteizari buruz 2026ko amaierarako.
Danok Oteiza komunitateak Oteizaren ikusmoldeari erantzuten dio, Fundazioaren hitzetan: “artea eta sorkuntza tresna boteretsuak dira eraldaketa sozial eta kolektiborako, eta lagungarriak dira, orobat, espiritu kritikoa sustatzeko eta iruditeria partekatua sortzeko”.
Oteiza Fundazioak artistaren obra eta pentsamendua zabaldu, komunitate bat eratu eta lankidetzarako egitura iraunkor bat sustatu nahi du komunitate berriaren bidez.
Komunitate horretan parte hartzeko, zenbait kategoria sortu dira, Oteizaren iruditerian oinarrituta: CROMLECH (Nafarroako Gobernua eta Jorge Oteiza Fundazioa, proiektua sustatzen duten bi erakundeak biltzen ditu), GAUR (bazkide estrategikoak), EMEN (mezenasak), ORAIN (laguntzaileak), BAITA (erakunde adiskideak), HITZA (komunikabideak) eta ITZIAR (kide indibidualak).
Urriaren 21eko arratsaldean (18:00-20:00) komunitatearen aurkezpen ofiziala egingo dute, Altzuzako Oteiza Museoan: Oteiza 14 apostoluren aurkezpena, Saioa Alkaiza eta Julio Soto bertsolarien emanaldia, ZUK Performing Arts etxearen emankizuna, Quousque Tandem Abutere piezarekin, Oteizaren poesia, Jara Calvok errezitatua, Oier Etxeberria eta Garazi Navasen Eskua askea kontzertuaren aurkezpena eta Juan Antonio Urbeltz eta Marian Arregiren Apostoluen soka-dantzaren interpretazioa, Argia Ikerfolk taldearen eskutik.
Ekitaldia STREAMING bidez jarraitu ahalko da zuzenean.
