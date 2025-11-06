Exposición
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Guggenheim Bilbao expone 22 nuevas piezas entre sus 'Obras de la Colección'

Anselm Kiefer Munduko jakinduariaren bideak: Hermann-en borroka (Wege der Weltweisheit: die Hermannsschlacht, 1982–93)
18:00 - 20:00
"Los caminos de la sabiduría del mundo: la batalla de Hermann". Anselm Kiefer
Euskaraz irakurri: Guggenheim Bilbaok 22 pieza berri jarri ditu ikusgai 'Bildumako Lanen' artean

Última actualización

El museo bilbaíno muestra un total de 55 obras de 39 artistas distintos pertenecientes a su colección, 22 de ellas nuevas piezas:  Basquiat, Klein, Tàpies, Twombly, Warhol, Chillida, Oteiza, Ibon Aramberri, Juan Pérez Agirregoikoa, Erlea Maneros Zabala.... Se podrán visitar en la tercera planta del edificio. Música: "La espera", Amaia Miranda.

Guggenheim Arte

Te puede interesar

Marlene McCarty artistaren erakusketa Tabakaleran, "Sasi guztien gainetik"
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Marlene McCarty expone "Sasi guztien gainetik" en Tabakalera

Las obras de la artista estadounidense son una invitación a reflexionar sobre el cuerpo femenino y su relación con otras especies.  Dibujos de gran tamaño, algunos de ellos creados con extractos vegetales, y una instalación de plantas vivas forman parte de la primera exposición que nunca se le ha ofrecido a la artista en Euskal Herria. La muestra se podrá visitar hasta el 1 de febrero en el centro artístico donostiarra.  Música: "Animalia" (Habia) 

Cargar más
Publicidad
X