Guggenheimek 22 pieza berri jarri ditu ikusgai Bildumako artelanen artean

Anselm Kiefer Munduko jakinduariaren bideak: Hermann-en borroka (Wege der Weltweisheit: die Hermannsschlacht, 1982–93)
"Munduaren jakituriaren bideak: Hermann-en bataila". Anselm Kiefer

Bilboko museoak bere bildumako 39 artistaren 55 lan jarri ditu ikusgai, horietatik 22 pieza berriak:  Basquiat, Klein, Tàpies, Twombly, Warhol, Chillida, Oteiza, Ibon Aramberri, Juan Pérez Agirregoikoa, Erlea Maneros Zabala.... Eraikinaren hirugarren solairuan bisitatu ahal izango dira.

Musika: "La espera" (Amaia Miranda)

