Reapertura
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Museo Bonnat-Helleu de Baiona reabre sus puertas tras 14 años de obras

Baionako Bonnat-Helleu museoa
18:00 - 20:00
Museo Bonnat-Helleu de Baiona. Foto: EITB.

Última actualización

Las obras de renovación y ampliación del museo han tenido un coste 29 millones de euros. El museo cerró sus puertas al público en abril de 2011 para facilitar su reestructuración y duplicar su superficie, de 2000 a 4000 metros cuadrados.

Baiona Lapurdi Iparralde Museos Arte

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X