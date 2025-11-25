Berriro irekitzea
Horrelakoa da Baionako Bonnat-Helleu Museoaren aurpegi berria, 14 urteko zaharberritzearen ondoren

Baionako Bonnat-Helleu museoa
18:00 - 20:00
Baionako Bonnat-Helleu Museoa. Argazkia: EITB.

Museoa berritzeko eta handitzeko lanek 29 milioi euroko kostua izan dute. Museoak 2011ko apirilean itxi zituen ateak jendearentzat, berregituraketa errazteko eta bere azalera 2000 metrotik eta 4000 metro karratura bikoizteko.

