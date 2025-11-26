En Baiona
Reinauguran el museo Bonnat-Helleu con la presencia del alcalde de Baiona, la ministra francesa de Cultura y su homóloga vasca

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bonnat-Helleu museoa berrinauguratu dute Baionako alkatea, Frantziako Kultura ministroa eta euskal homologoa bertan direla
author image

EITB

Última actualización

A la reinauguración oficial han asistido, entre otros, la ministra francesa de Cultura Rachida Dati, el alcalde de Baiona Jean-René Etchegaray y la consejera vasca de Cultura Ibone Bengoetxea. Los trabajos de reforma del museo han durado casi 15 años y han costado 29 millones de euros. El museo ha duplicado su superficie hasta los 4.000 metros cuadrados, y actualmente cuenta con casi 7.000 obras de arte 

Museos Baiona Arte

X