Baionan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bonnat-Helleu museoa inauguratu dute berriro, eta Baionako alkatea eta Frantziako eta EAEKo Kultura ordezkariak bertan izan dira

Reinauguran el museo Bonnat-Helleu con la presencia del alcalde de Baiona, la ministra francesa de Cultura y su homóloga vasca
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Rachida Dati Frantziako Kultura ministroa, Jean-Rene Etchegaray Baionako alkatea eta Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburua, besteak beste, izan dira bertan. 14 urte luzatu dira lanak, eta 29 miloi euroko kostua izan dute. Museoaren azalera bikoiztu da, 4.000 metro koadroraino, eta gaur egun ia 7.000 artelan ditu. 

Museoak Baiona Artea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X