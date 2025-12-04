Exposición
"Artes de la Tierra" llena de plantas el Guggenheim Bilbao

18:00 - 20:00
El Museo Guggenheim de la capital de Bizkaia expone más de un centenar de nuevas obras en 'Artes de la Tierra', dedicada al arte vinculado con la naturaleza y la tierra, que se podrá visitar del 5 de diciembre al 3 de mayo.

Guggenheim Museos Arte

