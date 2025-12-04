Erakusketa
"Lurraren Arteak" erakusketak landarez bete du Guggenheim Bilbao

18:00 - 20:00

Bizkaiko hiriburuko Guggenheim Museoak naturarekin eta lurrarekin lotura duten ehun artelan berri baino gehiago jarri ditu ikusgai, abenduaren 5etik maiatzaren 3ra arte, 'Lurraren Arteak' erakusketan.

Guggenheim Museoak Artea

