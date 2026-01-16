Exposición
Mirando desde un círculo en un círculo de miradas, en el museo Artium

"Zirkulu batetik begirada begiraden zirkulu batean" erakusketa Artiumen
18:00 - 20:00
Última actualización

El Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, en Vitoria-Gasteiz, presenta la exposición Mirar por un círculo en un círculo de miradas, que se podrá visitar hasta el 30 de agosto. 

Más de una veintena de artistas y colectivos proponen "una genealogía de prácticas influenciadas por el pensamiento decolonial, la cibernética y los feminismos".

Artium Arte

18:00 - 20:00
Hace  min.

X