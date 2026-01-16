Zirkulu batetik begira begiraden zirkulu batean , Artiumen
Euskal Herriko Arte Garaikidearen Gasteizko Museoak abuztuaren 30era arte izango du ikusgai Zirkulu batetik begirada begiraden zirkulu batean erakusketa. Hogei artista eta kolektibok hartu dute parte "pentsamendu dekolonialaren, zibernetikaren eta feminismoen eragina duten praktiken genealogia" proposatzen duen bilduman.
Behaketa patxadatsu eta arretatsuaren aldarrikapena, Tabakaleran
"Strong back, soft front" Maite González Martínezen bideo eta collageen erakusketa Iñigo Villafranca Apesteguiak komisariotu du. Martxoaren 2ra arte egongo da ikusgai, "begiratzeko beste modu bat" proposatzen duen bilduma Donostiako zentroan.
"Bizkaiaren espiritua" erakusketa ikusgai, Bizkaiko Eleiz Museoan
Lurraldearen espiritualtasunetik egindako bidaia da "Bizkaiaren espiritua. Nortasun sozial eta erlijiosoaren irudikapenak mende-aldaketan (1870-1936)", XIX. mendearen erdialdetik XX. mendearen lehen hamarkadetara arte.
Iñaki García Erguin pintorea zendu da
Bilbotar pintorea Jose Lorenzo Solisen ikaslea izan zen, eta Emen taldea sortu zuen, 1966an, Jose Maria de Ucelayrekin eta Agustin Ibarrolarekin, besteak beste. 91 urte zituela hil da.
Nafarroako Museorako sarrera doakoa izango da martxoaren 1era arte
Eraikina egokitzeko obren lehen zatia amaitu ondoren, bilduma iraunkorreko lau solairuak bisitarien eskura daude berriro.
"Lurraren Arteak" erakusketak landarez bete du Guggenheim Bilbao
Bizkaiko hiriburuko Guggenheim Museoak naturarekin eta lurrarekin lotura duten ehun artelan berri baino gehiago jarri ditu ikusgai, abenduaren 5etik maiatzaren 3ra arte, 'Lurraren Arteak' erakusketan.
FIG Bilbao Grabatu eta Paperean Artearen Nazioarteko Jaialdiaren XIV. edizioa hasi da
2025eko azaroaren 27tik 30era egingo dute topagunea, Euskaldunan. Grafika garaikideko egunerokotasuna eta joerak erakusten dituen bilkurako herrialde gonbidatua Taiwan da.
Artiumek Raisa Alavaren horma-irudi bat jarri du publiko gazteenentzako liburutegian
Raisa Alavak (Zuatza, 1990) beren-beregi sortu du "Nomen Omen" Gasteizko museoan ipintzeko.
Bonnat-Helleu museoa inauguratu dute berriro, eta Baionako alkatea eta Frantziako eta EAEKo Kultura ordezkariak bertan izan dira
Rachida Dati Frantziako Kultura ministroa, Jean-Rene Etchegaray Baionako alkatea eta Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburua, besteak beste, izan dira bertan. 14 urte luzatu dira lanak, eta 29 miloi euroko kostua izan dute. Museoaren azalera bikoiztu da, 4.000 metro koadroraino, eta gaur egun ia 7.000 artelan ditu.
Museoa gaur inauguratu dute berriro, 29 milioi euroko kostua izan duten 14 urteko lanen ostean. Museoak 2011ko apirilean itxi zituen ateak jendearentzat, berregituraketa errazteko eta bere azalera 2000 metrotik eta 4000 metro karratura bikoizteko.