Zirkulu batetik begira begiraden zirkulu batean , Artiumen

"Zirkulu batetik begirada begiraden zirkulu batean" erakusketa Artiumen
18:00 - 20:00

Euskal Herriko Arte Garaikidearen Gasteizko Museoak abuztuaren 30era arte izango du ikusgai Zirkulu batetik begirada begiraden zirkulu batean erakusketa. Hogei artista eta kolektibok hartu dute parte "pentsamendu dekolonialaren, zibernetikaren eta feminismoen eragina duten praktiken genealogia" proposatzen duen bilduman. 

 

