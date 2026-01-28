Centro de estudios
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El museo Artium crea el Centro de Estudios AMA

Se trata de un centro con seminarios mensuales vinculados a las exposiciones del museo. En febrero, abordará la memoria, relacionada con los asesinatos del 3 de marzo de 1976.

<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2012/08/24/702539/702539_artium_1024x576_thumbnail.JPG"/><br/><strong>artium</strong>
Euskaraz irakurri: Artium Museoak AMA ikasketa zentroa sortu du

Última actualización

Artium Museoa ha creado el Centro de Estudios AMA, que organizará seminarios mensuales vinculados principalmente con las exposiciones y fondos del museo, aunque en febrero el tema central será el cincuenta aniversario de los asesinatos del 3 de marzo y las formas en las que se expresa la memoria.

El centro AMA arranca mañana su camino, con actividades en torno a la exposición de la artista estadounidense de origen libanés Marwa Arsanios 'La tierra no será poseída', que actualmente pude visitarse en el museo.

A través de conferencias y talleres se pretende abrir un espacio de reflexión sobre las políticas de distribución, apropiación y extracción de la tierra. El programa se prolongará hasta el viernes y contará con la participación de la propia Arsanios.

En febrero, del 26 al 28, se abordará la masacre del 3 de marzo de 1976 con un seminario titulado 'Memorias que vibran: los soportes de la memoria'. Se hablará de cómo se expresa la memoria en lo material (objetos, archivos y soportes) y en lo inmaterial, es decir, en el recuerdo de las personas.

La memoria volverá a ser protagonista de la programación de marzo, en mayo y junio la temática estará vinculada con las formas de vida compartidas, las políticas del cuidado y las maneras en las que el arte puede contribuir a imaginar otros modos de convivencia, y a finales de año, en octubre y diciembre, AMA propondrá espacios para reflexionar sobre los modos actuales del arte en lo relativo a los procesos creativos y a las herramientas de análisis, mediación y escritura crítica.

Artium Vitoria-Gasteiz Arte

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Museo de Durango presenta una colección de grabados de Piranesi

El Museo de Arte e Historia de Durango acoge hasta el 26 de abril la exposición "Giovanni Battista Piranesi. Roma imaginada". Piranesi, creador de gran prestigio nacido en el siglo XVIII, estudió grabado en el Véneto, y creó sobre todo en Roma. La exposición de Durango está basada en la colección de José Ignacio Olave y ha sido comisariada por Garazi Arrizabalaga, directora del museo de Durango. 

Ukitzeko Artea Arte Ederren Bilboko Museoarne programa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Museo de Bellas Artes de Bilbao presenta otra obra del programa Ukitzeko Artea para personas ciegas

El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha presentado hoy la versión accesible, en relieve, de una obra del artista Luis Meléndez. Este trabajo y otros de las diez anteriores ediciones serán expuestos en 16 centros escolares de Bizkaia, y permitirán así que el alumnado con problemas de visión disfrute de la experiencia del arte, mientras que el resto del las y los escolares, con los ojos tapados, sentirán las consecuencias de las deficiencias visuales .

Cargar más
Publicidad
X