El museo Artium crea el Centro de Estudios AMA
Se trata de un centro con seminarios mensuales vinculados a las exposiciones del museo. En febrero, abordará la memoria, relacionada con los asesinatos del 3 de marzo de 1976.
Artium Museoa ha creado el Centro de Estudios AMA, que organizará seminarios mensuales vinculados principalmente con las exposiciones y fondos del museo, aunque en febrero el tema central será el cincuenta aniversario de los asesinatos del 3 de marzo y las formas en las que se expresa la memoria.
El centro AMA arranca mañana su camino, con actividades en torno a la exposición de la artista estadounidense de origen libanés Marwa Arsanios 'La tierra no será poseída', que actualmente pude visitarse en el museo.
A través de conferencias y talleres se pretende abrir un espacio de reflexión sobre las políticas de distribución, apropiación y extracción de la tierra. El programa se prolongará hasta el viernes y contará con la participación de la propia Arsanios.
En febrero, del 26 al 28, se abordará la masacre del 3 de marzo de 1976 con un seminario titulado 'Memorias que vibran: los soportes de la memoria'. Se hablará de cómo se expresa la memoria en lo material (objetos, archivos y soportes) y en lo inmaterial, es decir, en el recuerdo de las personas.
La memoria volverá a ser protagonista de la programación de marzo, en mayo y junio la temática estará vinculada con las formas de vida compartidas, las políticas del cuidado y las maneras en las que el arte puede contribuir a imaginar otros modos de convivencia, y a finales de año, en octubre y diciembre, AMA propondrá espacios para reflexionar sobre los modos actuales del arte en lo relativo a los procesos creativos y a las herramientas de análisis, mediación y escritura crítica.
