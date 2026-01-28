Artium Museoak AMA ikasketa zentroa sortu du
Gasteizko Artium Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoak AMA ikasketa zentroa jarri du martxan, “arte garaikideari eta haren ahalmenei eta hedapenari buruz modu kritikoan eta testuinguruan kokatuan pentsatzeko, ikertzeko eta hausnartzeko espazio berria”, museotik azaldu dutenez.
Ikasketa zentro berria ostegunean, urtarrilak 29, zabalduko da, 'Honako lur hura habitatzeko moduak' izeneko bi eguneko programarekin. Marwa Arsanios artistaren 'Lurrak ez du jaberik izango' erakusketa izango du abiapuntu, eta banaketa, jabetze eta erauzte politikei buruzko pentsamendu eta hausnarketa gune bat irekitzea du helburu.
Martxoak 3
AMA ikasketa zentroaren bigarren proposamenak 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako hilketen inguruko memoria ariketa proposatuok du otsailean, 50 urte betetzen direnean. “Memoria hori, arlo materialean -objektuak, artxiboak, euskarriak- nahiz immaterialean -hainbat belaunaldiren oroimenean bizirik dirauten gertakari haiei lotutako oroitzapenak- adieraziko da”, museotik zehaztu dutenaren arabera.
'Memoriaren taupadak: memoriaren euskarriak' otsailaren 26tik 28ra bitartean egingo da, eta memoria hori gaur egun nola berpizten den aztertuko da bertan.
Piranesiren grabatuak, Durangoko museoan
Durangoko Arte eta Historia Museoak “Giovanni Battista Piranesi. Erroma amestua” erakusketa du ikusgai apirilaren 26ra arte. Itzal handia izan duen XVIII. mendeko sortzailea izan zen Giovanni Battista Piranesi. Veneton ikasi zuen arkitektoak grabatugintza landu zuen, batez ere, Erroman. José Ignacio Olaveren bilduma da erakusketaren oinarria, eta Garazi Arrizabalaga Durangoko museoaren zuzendaria izan da komisarioa.
Ukitzeko Artea programako beste lan bat aurkeztu du Arte Ederren Bilboko Museoak, pertsona itsuentzat
Luis Melendez artistaren obra baten ukitzeko bertsioa aurkeztu du gaur Arte Ederren Bilboko Museoak. Lan hori eta aurreko hamar edizioetako beste batzuk Bizkaiko 16 ikastetxetan erakutsiko dituzte. Ikusmen arazoak dituzten ikasleei artearen esperientziaz gozatzeko aukera emango die, eta gainerako ikasleek, begiak tapatuta dituztela, ikusmen gabeziaren ondorioak sentituko dituzte.
Zirkulu batetik begira begiraden zirkulu batean , Artiumen
Euskal Herriko Arte Garaikidearen Gasteizko Museoak abuztuaren 30era arte izango du ikusgai Zirkulu batetik begirada begiraden zirkulu batean erakusketa. Hogei artista eta kolektibok hartu dute parte "pentsamendu dekolonialaren, zibernetikaren eta feminismoen eragina duten praktiken genealogia" proposatzen duen bilduman.
Behaketa patxadatsu eta arretatsuaren aldarrikapena, Tabakaleran
"Strong back, soft front" Maite González Martínezen bideo eta collageen erakusketa Iñigo Villafranca Apesteguiak komisariotu du. Martxoaren 2ra arte egongo da ikusgai, "begiratzeko beste modu bat" proposatzen duen bilduma Donostiako zentroan.
"Bizkaiaren espiritua" erakusketa ikusgai, Bizkaiko Eleiz Museoan
Lurraldearen espiritualtasunetik egindako bidaia da "Bizkaiaren espiritua. Nortasun sozial eta erlijiosoaren irudikapenak mende-aldaketan (1870-1936)", XIX. mendearen erdialdetik XX. mendearen lehen hamarkadetara arte.
Iñaki García Erguin pintorea zendu da
Bilbotar pintorea Jose Lorenzo Solisen ikaslea izan zen, eta Emen taldea sortu zuen, 1966an, Jose Maria de Ucelayrekin eta Agustin Ibarrolarekin, besteak beste. 91 urte zituela hil da.
Nafarroako Museorako sarrera doakoa izango da martxoaren 1era arte
Eraikina egokitzeko obren lehen zatia amaitu ondoren, bilduma iraunkorreko lau solairuak bisitarien eskura daude berriro.
"Lurraren Arteak" erakusketak landarez bete du Guggenheim Bilbao
Bizkaiko hiriburuko Guggenheim Museoak naturarekin eta lurrarekin lotura duten ehun artelan berri baino gehiago jarri ditu ikusgai, abenduaren 5etik maiatzaren 3ra arte, 'Lurraren Arteak' erakusketan.
FIG Bilbao Grabatu eta Paperean Artearen Nazioarteko Jaialdiaren XIV. edizioa hasi da
2025eko azaroaren 27tik 30era egingo dute topagunea, Euskaldunan. Grafika garaikideko egunerokotasuna eta joerak erakusten dituen bilkurako herrialde gonbidatua Taiwan da.