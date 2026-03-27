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La serie documental "Erresonantziak" pone su mirada en las artistas Esther Ferrer y Mari Puri Herrero

"Erresonantziak" sailak dokumental bat eskaini dio Esther Ferrerri eta beste bat Mari Puri Herrerori.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Erresonantziak" dokumental saila, Esther Ferrer eta Mari Puri Herrero artistei begira

Última actualización

EITB y Artium han presentado sendos documentales sobre la obra de las artistas Mari Puri Herrero (Bilbao, 1942) y Esther Ferrer (San Sebastián, 1937). La serie "Erresonantziak" pretende profundizar en la divulgación del arte contemporáneo entre nuevos públicos y se puede ver en ETBON

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