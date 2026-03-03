Las mujeres de la asociación E3 Emakume Eskultoreak exponen en la sede de las JJ. GG. de Bizkaia
Las escultoras vascas reclaman su lugar en la disciplina que tiene, en sus palabras, "siempre nombre masculino". Lo hacen a través de la exposición "Aquí Ahora", que se podrá visitar en la sede de las Juntas Generales de Bizkaia en Bilbao.
