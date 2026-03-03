ARTE

Las mujeres de la asociación E3 Emakume Eskultoreak exponen en la sede de las JJ. GG. de Bizkaia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Emakume Eskultoreak (E3) elkarteko kideen lanak, Batzar Nagusien Bilboko egoitzan ikusgai

Última actualización

Las escultoras vascas reclaman su lugar en la disciplina que tiene, en sus palabras, "siempre nombre masculino". Lo hacen a través de la exposición "Aquí Ahora", que se podrá visitar en la sede de las Juntas Generales de Bizkaia en Bilbao. 

Arte

Te puede interesar

Elena Asins. Egitura, Espazioa, Denbora
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Kutxa Fundazioa propone un recorrido por la obra de Elena Asins

"Estructura, espacio, tiempo" reúne en Kutxa Fundazoia Kubo de San Sebastián más de 100 proyectos entre dibujos, pinturas, esculturas, libros, piezas audiovisuales e instalaciones que abarcan desde sus inicios en 1968, año importante en su recorrido artístico, hasta las últimas piezas de principios de este siglo XXI. La de Asins es "una figura ineludible del arte computacional y de la  abstracción geométrica moderna y contemporánea"..

Marie Leczinska Louis XV.aren erretratua, Bonnat Helleu Baionako museoan.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El museo Bonnat Helleu de Baiona expone un retrato oficial de la reina Marie Leczinska

El retrato de la reina María de Francia, esposa de Luis XV, data de 1748. La versión original del cuadro se encuentra en el Palacio de Versalles. y esta copia ha sido cedida al museo de Baiona por una familia con origen mexicano y vasco. En las primeras diez semanas desde su reapertura, el restaurado museo ha recibido más de 50 000 visitantes; el 30 % han sido baionarras y otro tercio vascos de otros lugares. 

