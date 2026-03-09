El Museo de Bellas Artes de Bilbao presenta la tercera temporada del audiovisual "Ikuspuntuak"
El museo ha presentado hoy Ikuspuntuak III. Voices, la tercera y última temporada del proyecto audiovisual iniciado en 2021.
La iniciativa propone nuevas formas de acercarse a la colección del museo. poniendo en diálogo obras de ocho mujeres artistas con representantes de distintos colectivos sociales.
