ARTE

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Museo de Bellas Artes de Bilbao presenta la tercera temporada del audiovisual "Ikuspuntuak"

18:00 - 20:00

Última actualización

El museo ha presentado hoy Ikuspuntuak III. Voices, la tercera y última temporada del proyecto audiovisual iniciado en 2021. 

La iniciativa propone nuevas formas de acercarse a la colección del museo. poniendo en diálogo obras de ocho mujeres artistas con representantes de distintos colectivos sociales.

 

Museo de Bellas Artes de Bilbao Arte

Te puede interesar

Elena Asins. Egitura, Espazioa, Denbora
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Kutxa Fundazioa propone un recorrido por la obra de Elena Asins

"Estructura, espacio, tiempo" reúne en Kutxa Fundazoia Kubo de San Sebastián más de 100 proyectos entre dibujos, pinturas, esculturas, libros, piezas audiovisuales e instalaciones que abarcan desde sus inicios en 1968, año importante en su recorrido artístico, hasta las últimas piezas de principios de este siglo XXI. La de Asins es "una figura ineludible del arte computacional y de la  abstracción geométrica moderna y contemporánea"..

Cargar más
Publicidad
X