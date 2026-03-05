Feria
El arte vasco se muestra en ARCOmadrid

MADRID, 05/03/2026.- Una mujer analiza una de las obras expuestas de una de las galerías que exhiben en la 45ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid este jueves. EFE/ Mariscal
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal artea ikusgai ARCOmadriden
author image

EITB

Última actualización

Del 4 al 8 de marzo, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid acoge una muestra de arte procedente de Euskal herria. Según Ignacio Múgica, lo que se va a poder encontrar es una muestra de la continuidad que hemos vivido hasta ahora, pero echa en falta más galerías jóvenes, “y el arte contemporáneo es de los jóvenes, quienes tendrían que romper con lo establecido”. 

Elena Asins. Egitura, Espazioa, Denbora
18:00 - 20:00
Kutxa Fundazioa propone un recorrido por la obra de Elena Asins

"Estructura, espacio, tiempo" reúne en Kutxa Fundazoia Kubo de San Sebastián más de 100 proyectos entre dibujos, pinturas, esculturas, libros, piezas audiovisuales e instalaciones que abarcan desde sus inicios en 1968, año importante en su recorrido artístico, hasta las últimas piezas de principios de este siglo XXI. La de Asins es "una figura ineludible del arte computacional y de la  abstracción geométrica moderna y contemporánea"..

Marie Leczinska Louis XV.aren erretratua, Bonnat Helleu Baionako museoan.
18:00 - 20:00
El museo Bonnat Helleu de Baiona expone un retrato oficial de la reina Marie Leczinska

El retrato de la reina María de Francia, esposa de Luis XV, data de 1748. La versión original del cuadro se encuentra en el Palacio de Versalles. y esta copia ha sido cedida al museo de Baiona por una familia con origen mexicano y vasco. En las primeras diez semanas desde su reapertura, el restaurado museo ha recibido más de 50 000 visitantes; el 30 % han sido baionarras y otro tercio vascos de otros lugares. 

