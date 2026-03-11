Hoy es noticia
MUSEO DE SAN TELMO
‘Paisajes desvanecidos en el aire’ muestra pinturas de la industria vasca

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ‘Barreiatutako paisaiak’: Euskal industriaren marrazkiak
Agencias | EITB

Las obras del pintor Gerardo D’Abraira se exponen en el Museo San Telmo de San Sebastián. La exposición lleva por título ‘Paisajes desvanecidos en el aire’ y recoge obras de mediados del siglo pasado.

Industria Donostia-San Sebastián Arte

Elena Asins. Egitura, Espazioa, Denbora
18:00 - 20:00
Kutxa Fundazioa propone un recorrido por la obra de Elena Asins

"Estructura, espacio, tiempo" reúne en Kutxa Fundazoia Kubo de San Sebastián más de 100 proyectos entre dibujos, pinturas, esculturas, libros, piezas audiovisuales e instalaciones que abarcan desde sus inicios en 1968, año importante en su recorrido artístico, hasta las últimas piezas de principios de este siglo XXI. La de Asins es "una figura ineludible del arte computacional y de la  abstracción geométrica moderna y contemporánea"..

