Del 4 al 8 de marzo, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid acoge una muestra de arte procedente de Euskal herria. Según Ignacio Múgica, lo que se va a poder encontrar es una muestra de la continuidad que hemos vivido hasta ahora, pero echa en falta más galerías jóvenes, “y el arte contemporáneo es de los jóvenes, quienes tendrían que romper con lo establecido”.