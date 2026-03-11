Albiste da
Industria Defendatzeko Taldearen bilera |
M11ren urteurrena |
Akordioa hezkuntza publikoko jantokietan |
SAN TELMO MUSEOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

‘Barreiatutako paisaiak’: euskal industriaren margoak San Telmo museoan

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gerardo D’Abraira marrazkilariaren lanak ikusgai daude Donostiako San Telmo Museoan. ‘Barreiatutako paisaiak’ izena du erakusketak eta joan den mende erdialdeko lanak biltzen ditu.

Industria Donostia Artea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskal Emakume Eskultoreak (E3) elkarteko kideen lanak, Batzar Nagusien Bilboko egoitzan ikusgai

Errekonozimendua lortu duten euskal eskultore gehienak gizonezkoak badira ere, emakumezkoek eragin handia izan dute arte molde horretan, arreta gutxiago eman zaien arren. Horrela, euskal eskulturan merezi eta behar duten leku hori aldarrikatzeko E3 Euskal Emakume Eskuloreak elkartean batuta daude batzuk, eta euren lanak Bizkaiko Batzar Nagusien egoitzan ikusgai daude, Bilbon. Erakusketa apirilaren 23ra arte egongo da zabalik.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X