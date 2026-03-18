Mikel Chillida asumirá la dirección de Chillida Leku

Mikel Chillida asumirá la dirección del museo Chillida Leku, relevando a Mireia Massagué, que ocupaba el cargo desde 2018. Su principal desafío será "dar continuidad a la visión" actual del museo, "manteniendo al mismo tiempo un diálogo activo con el presente y el futuro". Tomará posesión del cargo el próximo 1 de abril.

"Mi compromiso es dar continuidad a la visión del artista para el museo. Nuestra misión permanece intacta: preservar, investigar y compartir su extraordinaria obra con públicos cada vez más amplios, manteniendo al mismo tiempo un diálogo activo con el presente y el futuro", ha expresado el nieto del artista Eduardo Chillida.

El museo ha dado a conocer el nombramiento en una nota, en la que ha destacado el papel que ha desempeñado Mikel Chillida como director de museo. "Un papel clave para el crecimiento institucional del museo, así como para el desarrollo de alianzas estratégicas y el impulso de su proyección internacional", precisa el escrito.

"La familia Chillida tiene la convicción de que el profundo conocimiento de Mikel del legado artístico de Eduardo Chillida, junto con su firme compromiso con la misión del museo, lo sitúan en una posición idónea para liderar Chillida Leku en su próxima etapa", afirma Luis Chillida, portavoz de la familia Chillida.

Asimismo, el museo ha informado que Massagué, a quien han agradecido su labor como directora, seguirá vinculada a la institución en calidad de asesora.