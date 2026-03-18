MUSEO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Mikel Chillida asumirá la dirección de Chillida Leku

El nieto del artista Eduardo Chillida afirma que "es un verdadero privilegio asumir esta responsabilidad y contribuir a definir el futuro" del museo. 

mikel chillida
Mikel Chillida, en una imagen de archivo. Foto: Chillida Leku
Euskaraz irakurri: Mikel Chillidak hartuko du Chillida Lekuren zuzendaritza
author image

EITB

Última actualización

Mikel Chillida asumirá la dirección del museo Chillida Leku, relevando a Mireia Massagué, que ocupaba el cargo desde 2018. Su principal desafío será "dar continuidad a la visión" actual del museo, "manteniendo al mismo tiempo un diálogo activo con el presente y el futuro". Tomará posesión del cargo el próximo 1 de abril.

"Mi compromiso es dar continuidad a la visión del artista para el museo. Nuestra misión permanece intacta: preservar, investigar y compartir su extraordinaria obra con públicos cada vez más amplios, manteniendo al mismo tiempo un diálogo activo con el presente y el futuro", ha expresado el nieto del artista Eduardo Chillida. 

El museo ha dado a conocer el nombramiento en una nota, en la que ha destacado el papel que ha desempeñado Mikel Chillida como director de museo. "Un papel clave para el crecimiento institucional del museo, así como para el desarrollo de alianzas estratégicas y el impulso de su proyección internacional", precisa el escrito. 

"La familia Chillida tiene la convicción de que el profundo conocimiento de Mikel del legado artístico de Eduardo Chillida, junto con su firme compromiso con la misión del museo, lo sitúan en una posición idónea para liderar Chillida Leku en su próxima etapa", afirma Luis Chillida, portavoz de la familia Chillida.

Asimismo, el museo ha informado que Massagué, a quien han agradecido su labor como directora, seguirá vinculada a la institución en calidad de asesora.

Eduardo Chillida Titulares de Hoy Hernani Chillida Leku Arte

Te puede interesar

Elena Asins. Egitura, Espazioa, Denbora
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Kutxa Fundazioa propone un recorrido por la obra de Elena Asins

"Estructura, espacio, tiempo" reúne en Kutxa Fundazoia Kubo de San Sebastián más de 100 proyectos entre dibujos, pinturas, esculturas, libros, piezas audiovisuales e instalaciones que abarcan desde sus inicios en 1968, año importante en su recorrido artístico, hasta las últimas piezas de principios de este siglo XXI. La de Asins es "una figura ineludible del arte computacional y de la  abstracción geométrica moderna y contemporánea"..

Cargar más
Publicidad
X