Euskaltzaindia reúne en Bilbao escritos y objetos de Gabriel Aresti

En el 50º aniversario de la muerte del escritor, la Biblioteca Foral de Bizkaia muestra sus primeras publicaciones en revistas literarias y objetos icónicos como sus distintivas gafas.
Gabriel Arestiri buruzko erakusketa Foru Liburutegian
Euskaraz irakurri: Euskaltzaindiak Gabrielen idazkiak eta objektuak bildu ditu Bilbon

Última actualización

Euskaltzaindia ha organizado una exposición sobre Gabriel Aresti, con sus escritos y objetos más característicos, con motivo del cincuenta aniversario de la muerte del escritor y académico.

La exposición en la Biblioteca Foral de Bizkaia contiene textos de su poemas, incluidas las primeras publicaciones en revistas literarias, pero también de alguna obra de teatro y de sus traducciones al euskera, como los primeros capítulos de Don Quijote de La Mancha.

La muestra también contiene numerosos objetos cedidos por la familia de Aresti, como su máquina de escribir y sus distintivas gafas. 

Gabriel Arestiri buruzko erakusketa Foru LIburutegian
Escritores Literatura

