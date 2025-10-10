Erakusketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskaltzaindiak Gabriel Arestiren idatzi eta objektuak bildu ditu Bilbon

Idazlearen heriotzaren 50. urteurrenean, Arestik literatura aldizkarietan egin zituen lehen argitalpenak eta objektu ikonikoak jarri dituzte erakusgai Bizkaiko Foru Liburutegian, haren betaurreko ikonikoak esate baterako.

Gabriel Arestiri buruzko erakusketa Foru Liburutegian

Azken eguneratzea

Euskaltzaindiak Gabriel Arestiri buruzko erakusketa antolatu du, haren idazlan eta objektu bereizgarri ugari hautatuta, idazle eta euskaltzainaren heriotzaren 50. urteurrena dela eta.

Bizkaiko Foru Liburutegiko erakusketak haren poemen testuak biltzen ditu, literatur aldizkarietan argitaratu zituen lehen lanak barne, baita antzezlan batzuen eskuizkribuak eta euskarazko itzulpenenak ere, hala nola "On Kixote Mantxakoa"ren lehen kapituluak.

Erakusketak Arestiren familiak utzitako objektuak ere baditu, ugari, hala nola haren idazmakina eta betaurreko bereizgarriak. Azaroaren 7ra arte egongo da ikusgai.

Gabriel Arestiri buruzko erakusketa Foru LIburutegian
Idazleak Literatura

Literaturari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu