'Rosas', de La Oreja de Van Gogh, supera los mil millones de escuchas en Spotify

El single del grupo donostiarra cuenta en la plataforma con un número de escuchas similar a canciones del alcance de “Dani California” (Red Hot Chili Peppers, 969 750 638 escuchas), “Wake Me Up When September Ends” (Green Day, 1 006 916 473), “Boys Don’t Cry” (The Cure, 1 039 728 240), “Don’t Speak” (No Doubt, 1 000 558 702) o “Judas” (Lady Gaga, 1 063 627 307), y Spotify otorga al grupo 14 133 282 oyentes mensuales.

La canción más escuchada en la historia de Spotify es “Blinding Lights”, de The Weeknd, que el pasado mes de enero superó la barrera de los 5 000 000 000 de reproducciones, seguida de “Shape Of You”, de Ed Sheeran. (4 762 390 911).

En euskera, la canción más escuchada es “Aldapan gora” (14 907 069), de Huntza, seguida de otras como “Zeinen ederra izango zen” de Zetak (10 299 592), “Zurekin batera” (9 758 112), de ETS, “Katedral bat” de Berri Txarrak (9 747 441), “Euritan dantzan” de Gatibu (8 876 978) y “Negua joan da ta” (8 957 711), de Zea Mays.

