'Rosas', de La Oreja de Van Gogh, supera los mil millones de escuchas en Spotify
'Rosas', de La Oreja de Van Gogh, ha superado los mil millones de reproducciones en la plataforma de streaming Spotify, según ha anunciado este jueves su discográfica, Sony Music.
El single del grupo donostiarra cuenta en la plataforma con un número de escuchas similar a canciones del alcance de “Dani California” (Red Hot Chili Peppers, 969 750 638 escuchas), “Wake Me Up When September Ends” (Green Day, 1 006 916 473), “Boys Don’t Cry” (The Cure, 1 039 728 240), “Don’t Speak” (No Doubt, 1 000 558 702) o “Judas” (Lady Gaga, 1 063 627 307), y Spotify otorga al grupo 14 133 282 oyentes mensuales.
La canción más escuchada en la historia de Spotify es “Blinding Lights”, de The Weeknd, que el pasado mes de enero superó la barrera de los 5 000 000 000 de reproducciones, seguida de “Shape Of You”, de Ed Sheeran. (4 762 390 911).
En euskera, la canción más escuchada es “Aldapan gora” (14 907 069), de Huntza, seguida de otras como “Zeinen ederra izango zen” de Zetak (10 299 592), “Zurekin batera” (9 758 112), de ETS, “Katedral bat” de Berri Txarrak (9 747 441), “Euritan dantzan” de Gatibu (8 876 978) y “Negua joan da ta” (8 957 711), de Zea Mays.
La canción se lanzó en 2003, como parte del álbum 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida'. El álbum alcanzó la categoría de disco diamante y seis discos de platino (más de 600 000 copias vendidas) en el Estado español, y “cifras igualmente altas de ventas” en países como México o Estados Unidos, donde llegó al doble platino.
Tras la vuelta de la vocalista Amaia Montero a sus filas, el grupo ya ha anunciado una gira por grandes espacios, que comenzará el 9 de mayo en el Bizkaia Arena de Barakaldo.
Te puede interesar
Judith Jauregui lleva “Homeland” al Victoria Eugenia
La pianista donostiarra presentó anoche en el teatro de su ciudad, “un lugar muy especial para mí, su nuevo disco, que incluye el “Concierto para piano de Grieg” y “Noches en los Jardines de España”, de Manuel de Falla. El recital repasó piezas de Chopin, Grieg De Falla, Komitas Varpadet, Villa-Lobos y Ginastera. En marzo, actuará en Bilbao (7 y 8 de marzo), Errenteria (26 de marzo) y Donibane Lohizune (28 de marzo).
La Orquesta Sinfónica de Navarra une a Lorca y Falla en el Museo de la Universidad de Navarra
La Orquesta Sinfónica de Navarra unirá a las figuras del compositor Manuel de Falla y el poeta Federico García Lorca en el concierto "De lo local a lo universal", que tendrá lugar el 5 de febrero en el Museo de la Universidad de Navarra (MUN). La propuesta musical coincide con el 150 aniversario del nacimiento de Falla y explora las vanguardias del siglo XX. Hemos visitado el ensayo dirigido por Ignacio García-Vidal.
Bad Bunny hace historia en los Grammy y clama contra el ICE: ''No somos salvajes, somos humanos y somos estadounidenses''
El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha condenado las acciones del ICE al aceptar el Grammy al Mejor Álbum Urbano por su trabajo Debí Tirar Más Fotos: ''Antes de dar gracias a Dios, voy a decir ICE fuera''. Claro y directo también fue el discurso de Billie Eilish: “Nadie es ilegal en tierra robada”. También hubo más mensajes que denunciaron lo que está haciendo Trump con los inmigrantes y con quienes protestan su campaña.
Palmarés de la 68º edición de los premios Grammy
Kendrick Lamar lidera en número de premios la lista de ganadores y ganadoras de los premios de la Academia Nacional estadounidense de Artes y Ciencias de la Grabación.
Los artistas ganadores de los Grammy cargan contra el ICE
La 68ª edición de los premios, celebrada en Los Ángeles, ha estado marcada por las críticas al ICE de artistas como Bad Bunny y Billie Eilish, así como por los premios a Kendrick Lamar y Olivia Dean, en una gala atravesada por la defensa de la migración y la diversidad cultural.
Bruce Springsteen lanza una canción contra la violencia desplegada por el ICE en Mineápolis
“Streets of Minneapolis” fue escrita y grabada por el músico de Nueva Jersey en dos días como respuesta al “terror de Estado que asola la ciudad” y dedicada “a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good”, asesinados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.
Neil Young ofrece a Groenlandia acceso gratuito a su música
El músico canadiense, que también retirará su catálogo de Amazon, cederá por un año su colección de música y películas a las y los habitantes de Groenlandia, en solidaridad ante la amenaza de anexión a Estados Unidos.
La discográfica Elkar, sancionada por la explotación no autorizada de las canciones de Hertzainak
Un juzgado de San Sebastián ha impuesto una indemnización de 21 473,05 euros para los miembros del grupo “por daños y perjuicios de carácter patrimonial y por daño moral”. Cabe impugnación contra el fallo ante la Audiencia provincial, en un plazo de veinte días.
Zea Mays comienza a grabar un nuevo disco en Inglaterra
El grupo de Errekalde trabaja sus nuevas canciones con el productor Dave Izumi, y completará la grabación durante los próximos meses en diferentes estudios para publicar un nuevo disco a finales de año. Zea Mays ha comenzado la grabación de su próximo disco, que se publicará a finales de 2026. El cuarteto ha trabajado en esta primera fase de la grabación con el productor Dave Izumi (Billy Bragg, Natalie Imbruglia, James Bay....), y completará el disco “en diferentes estudios en los próximos meses”. El grupo adelanta que su nuevo trabajo “marcará una nueva etapa en la trayectoria de la banda, que se acerca a sus 30 años de carrera”.