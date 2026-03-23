Gernikako Lekuek vuelve a ocupar su lugar, entre el 25 y el 29 de marzo

A ellas y ellos se suman Barrrk, Sistema de Entretenimiento, Caballo Muerte, Campamento Rumano, Aposapo, Akëer, Saguxar, Konpost, Nestter Donuts, Skanderani, Taghufi, Vuelve Ferralla, Kolpeka, Katiuskak, Pelma & Luis Selektorrak, Gaizka Insunza y Lua Matheus & Rodrigo Mota.

El festival comenzará el 25 de marzo en el Lizeo antzokia; se proyectará el documental sobre Manolo Kabezabolo Si todavía te kedan dientes es ke no estuviste ahí y el músico zaragozano ofrecerá un concierto acústico.

Más allá de los conciertos, el 28 de marzo, el periodista e investigador musical Nando Cruz presentará el libro Microfestivales, y también hay programadas sesiones de baile swing, y se celebrará una feria de disco y arte.

Los bonos y entradas del festival se pueden adquirir en la web del festival.