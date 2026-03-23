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Gernikako Lekuek vuelve a ocupar su lugar, entre el 25 y el 29 de marzo

El festival Lekuek propone muchos y variados conciertos, documentales, cursos, sesiones de DJ y animación callejera para cinco días: Mourn, Olaia Inziarte, Xiberoots, Guadalupe Plata, Janus Lester… 

Olaia Inziarte

Olaia Inziarte actuará el viernes, en el Lizeo antzokia. 

Euskaraz irakurri: Gernikako “lekuek”, musikaz gainezka martxoaren 25etik 29ra
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EITB

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Lizeo Antzokia, Astra, Iparragirre, Kult Parnasoa, Aterpe, Gaztetxea, Libera, Pasilekue, Alai, Zeppelin eta herriko kaleak: horiek izango dira, martxoaren 25etik 29ra, Gernikako Lekuek festibalaren lekuak.

Durante cinco días, la localidad vizcaína acogerá conciertos, presentaciones, proyecciones de documentales, cursos, sesiones de DJ y animación callejera callejera bajo el lema "Belarrietan betazalik ez". Actuarán, entre otras y otros, Mourn (jueves, Iparragirre), Olaia Inziarte (viernes, Lizeo), Manolo Kabezablo (miércoles, Lizeo), Xiberoots (sábado, Astra) y Janus Lester (viernes, Astra).  

A ellas y ellos se suman Barrrk, Sistema de Entretenimiento, Caballo Muerte, Campamento Rumano, Aposapo, Akëer, Saguxar, Konpost, Nestter Donuts, Skanderani, Taghufi, Vuelve Ferralla, Kolpeka, Katiuskak, Pelma & Luis Selektorrak, Gaizka Insunza y Lua Matheus & Rodrigo Mota.

El festival comenzará el 25 de marzo en el Lizeo antzokia; se proyectará el documental sobre Manolo Kabezabolo Si todavía te kedan dientes es ke no estuviste ahí y el músico zaragozano ofrecerá un concierto acústico.

Más allá de los conciertos, el 28 de marzo, el periodista e investigador musical Nando Cruz presentará el libro Microfestivales, y también hay programadas sesiones de baile swing, y se celebrará una feria de disco y arte.

Los bonos y entradas del festival se pueden adquirir en la web del festival.

Gernika Lumo Conciertos Festivales de música Música

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