Gernikako Lekuek vuelve a ocupar su lugar, entre el 25 y el 29 de marzo
El festival Lekuek propone muchos y variados conciertos, documentales, cursos, sesiones de DJ y animación callejera para cinco días: Mourn, Olaia Inziarte, Xiberoots, Guadalupe Plata, Janus Lester…
Lizeo Antzokia, Astra, Iparragirre, Kult Parnasoa, Aterpe, Gaztetxea, Libera, Pasilekue, Alai, Zeppelin eta herriko kaleak: horiek izango dira, martxoaren 25etik 29ra, Gernikako Lekuek festibalaren lekuak.
Durante cinco días, la localidad vizcaína acogerá conciertos, presentaciones, proyecciones de documentales, cursos, sesiones de DJ y animación callejera callejera bajo el lema "Belarrietan betazalik ez". Actuarán, entre otras y otros, Mourn (jueves, Iparragirre), Olaia Inziarte (viernes, Lizeo), Manolo Kabezablo (miércoles, Lizeo), Xiberoots (sábado, Astra) y Janus Lester (viernes, Astra).
A ellas y ellos se suman Barrrk, Sistema de Entretenimiento, Caballo Muerte, Campamento Rumano, Aposapo, Akëer, Saguxar, Konpost, Nestter Donuts, Skanderani, Taghufi, Vuelve Ferralla, Kolpeka, Katiuskak, Pelma & Luis Selektorrak, Gaizka Insunza y Lua Matheus & Rodrigo Mota.
El festival comenzará el 25 de marzo en el Lizeo antzokia; se proyectará el documental sobre Manolo Kabezabolo Si todavía te kedan dientes es ke no estuviste ahí y el músico zaragozano ofrecerá un concierto acústico.
Más allá de los conciertos, el 28 de marzo, el periodista e investigador musical Nando Cruz presentará el libro Microfestivales, y también hay programadas sesiones de baile swing, y se celebrará una feria de disco y arte.
Los bonos y entradas del festival se pueden adquirir en la web del festival.
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