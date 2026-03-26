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Pablo Martín Caminero, Merina Gris y “Xorieri”, de Izaro, galardonados en los premios MIN

Los premios españoles de la música independiente, dominados por Carlos Ares y Valeria Castro, han destacado “Al cante” como mejor álbum de jazz, “Zuloa” como mejor álbum en euskera y la colaboración de Izaro y Baiuca como mejor producción musical por el trabajo de Alejandro Guillán.
Foto de familia de ganadores y ganadoras de los premios MIN de la música independiente 2026.
Foto de familia de ganadoras y ganadores de los premios MIN. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Pablo Martín Caminero, Merina Gris eta “Xorieri” Izaroren kantua saritu dituzte MIN sarietan
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EITB

Última actualización

El contrabajista vitoriano Pablo Martín Caminero, el trío de pop electrónico Merina Gris y “Xorieri”, la adaptación de “Xorieri mintzo zen” de Mixel Labéguerie interpretada por Izaro y Baiuca con la participación de Oreka TX, han sido premiados esta noche en Córdoba, en la decimoctava edición de los premios españoles de la música independiente.

Los Premios MIN nacieron en 2009 “con el objetivo de reconocer la creación artística, la diversidad cultural, el nuevo talento y la calidad de las producciones publicadas por las Pymes musicales en España, y son una herramienta de trabajo fundamental para la promoción nacional e internacional de la música independiente”.

En ese marco, el disco Al cante del contrabajista, productor y compositor vitoriano Pablo Marín Caminero (Jorge Pardo, Chano Domínguez, Niño Josele, Rocío Molina, Enrike Solinis…) junto al cantaor jerezano David Carpio, ha sido elegido esta noche como mejor álbum de jazz.

Además, el productor Alejandro Guillán, detrás del proyecto de electrónica y folk gallego Baiuca, ha sido elegido como mejor productor musical del año gracias a “Xoerieri”, su colaboración con la música de Mallabia Izaro.

Por su parte, el premio Etxepare al mejor álbum en euskera ha sido para Merina Gris por su disco Zuloa, que se ha impuesto a los últimos trabajos de Ezezez, Mirua, Olaia Inziarte y Ruper Ordorika.

Los premios, entregados en Córdoba, han estado dominados por Carlos Ares (mejor álbum, mejor directo, mejor álbum de pop) y Valeria Castro (mejor canción, mejor artista, mejor álbum de música de raíz), en una noche en la que también han sido premiados  Sanguijuelas del Guadiana (mejor artista emergente), Quique González (mejor álbum de rock y mejor letra original), Pulp (mejor artista internacional) y Ana Curra (premios de honor).  

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