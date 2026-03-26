Pablo Martín Caminero, Merina Gris y “Xorieri”, de Izaro, galardonados en los premios MIN

El contrabajista vitoriano Pablo Martín Caminero, el trío de pop electrónico Merina Gris y “Xorieri”, la adaptación de “Xorieri mintzo zen” de Mixel Labéguerie interpretada por Izaro y Baiuca con la participación de Oreka TX, han sido premiados esta noche en Córdoba, en la decimoctava edición de los premios españoles de la música independiente.

Los Premios MIN nacieron en 2009 “con el objetivo de reconocer la creación artística, la diversidad cultural, el nuevo talento y la calidad de las producciones publicadas por las Pymes musicales en España, y son una herramienta de trabajo fundamental para la promoción nacional e internacional de la música independiente”.

En ese marco, el disco Al cante del contrabajista, productor y compositor vitoriano Pablo Marín Caminero (Jorge Pardo, Chano Domínguez, Niño Josele, Rocío Molina, Enrike Solinis…) junto al cantaor jerezano David Carpio, ha sido elegido esta noche como mejor álbum de jazz.