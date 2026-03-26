Pablo Martín Caminero, Merina Gris eta “Xorieri” Izaroren kantua saritu dituzte MIN sarietan
Carlos Aresek eta Valeria Castrok hiruna sari eraman dituzte musika independentearen Espainiako sarietan; “Al cante”k jazz álbum onenaren saria eraman du, “Zuloa”k euskarazko disko onenarena eta Izaroren eta Baiucaren arteko lankidetzaren emaitzak ekoizpen onenaren saria, Alejandro Guillanen lanari esker.
Pablo Martín Caminero gasteiztar kontrabaxu-jotzaileak, Merina Gris pop elektronikoko hirukoteak eta “Xorieri” kantuak, Izarok eta Baiucak Oreka TXrekin batera “Xorieri mintzo zen” Mixel Labegueriren kantuari egindako egokitzapena, saritu dituzte bart Kordoban, musika independentearen espainiar sarien hamazortzigarren edizioan.
MIN sariak 2009an sortu zituzten, “musikaren industriako enpresa txiki eta ertainek argitaratutako ekoizpenen kalitatea, talentu berriak, dibertsitate kulturala eta sormen artistikoa aitortzeko, eta musika independentearen sustapen nazionalerako eta nazioartekorako lanabes funtsezkoa dira”.
Hala, Al cante Pablo Martín Caminero gasteiztar kontrabaxu-jotzaile, ekoizle eta konpositoreak (Jorge Pardo, Chano Dominguez, Niño Josele, Rocío Molina, Enrike Solinis…) David Carpio xereztar kantaorearekin egindako diskoa jazz albumik onena izan dela ebatzi dute MIN sariok.
Horrez gain, Alejandro Guillán, Baiuca elektronika eta Galiziako folka uztartzen dituen proiektuaren atzeko gizona, hautatu dute ekoizpen onenaren atalean, “Xorieri” Izaro mallabiar musikariarekin batera egindako “Xorieri” kantuari esker.
Bestalde, euskarazko album onenaren Etxepare saria Zuloa Merina Grisen lanak eraman du, Ezezez eta Mirua taldeen zein Olaia Inziarteren eta Ruper Ordorikaren lanen aurretik.
Carlos Aresek (album, zuzeneko eta pop album onenak) eta Valeria Castrok (abesti, artista eta sustraietako album onenak) irabazi dituzte sari gehien Kordoban eman dituzten sarietan, eta sariak jaso dituzte, halaber, Sangijuelas del Guadianak (artista berri onena), Quique Gonzalezek (rock album eta jatorrizko hitz onenak), Pulpek (nazioarteko artista onena) eta Ana Currak (ohorezko saria).
