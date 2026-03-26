Documental
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Gatibu preestrena el documental "Agur esan barik"

"Agur esan barik" Gatiburi buruzko dokumentala
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Agur esan barik" dokumentala aurrestreinatuko du Gatibuk

Última actualización

La película, rodada en el último año de carrera de Gatibu, repasa el recorrido del grupo desde la perspectiva de su director, Jabi Elortegi. Hoy se preestrenará en la Sala BBK de Bilbao, y después se podrá ver, a partir de septiembre, en festivales de cine y en la plataforma Primeran.  

 

Música vasca Música

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X