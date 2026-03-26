Gatibu preestrena el documental "Agur esan barik"
La película, rodada en el último año de carrera de Gatibu, repasa el recorrido del grupo desde la perspectiva de su director, Jabi Elortegi. Hoy se preestrenará en la Sala BBK de Bilbao, y después se podrá ver, a partir de septiembre, en festivales de cine y en la plataforma Primeran.
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Juan Diego Flórez, Sokolov y Juanjo Mena, en la Quincena Musical de San Sebastián
El tenor peruano inaugurará el festival el 2 de agosto con un programa construido sobre piezas de ópera italiana y francesa, zarzuela y música sudamericana; el pianista interpretará en esta ocasión obras de Beethoven y Schubert; y el maestro vitoriano dirigirá el concierto “Arriaga harrigarria”.
Sun Ra Arkestra y Snarky Puppy completan el programa de Mendizorrotza en el festival de jazz
El mítico grupo Sun Ra Arkestra, Snarky Puppy, el cuarteto de Irene Reig y el dúo Magalí Sare y Manel Fortiá completan el programa del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz en el polideportivo de Mendizorrotza, y se suman sus nombres a los de Rubén Blades, Gretchen Parlato, Take 6 y The Bad Plus.
Pablo Martín Caminero, Merina Gris y “Xorieri”, de Izaro, galardonados en los premios MIN
Los premios españoles de la música independiente, dominados por Carlos Ares y Valeria Castro, han destacado “Al cante” como mejor álbum de jazz, “Zuloa” como mejor álbum en euskera y la colaboración de Izaro y Baiuca como mejor producción musical por el trabajo de Alejandro Guillán.
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Juanjo Mena, la batuta vasca más universal
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