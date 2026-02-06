“Rosas” La Oreja de Van Goghen kantuak mila milioi entzunaldiko marka gainditu du Spotifyn
Donostiar taldearen kantua “Let It Be”, “Imagine”, “Knockin’ On Heavens Door” edo “Like a Prayer” baino gehiago entzun da plataforma horretan.
“Rosas” La Oreja de Van Gogh taldearen kantuak mila milioi entzunaldiko langa gainditu du Spotify streaming plataforman, Sony Music taldearen diskoetxeak atzo, ostegunarekin, iragarri zuenez.
Donostiar taldearen singlearen entzunaldi kopuruaren parean daude, esate baterako, kantu hauek: “Dani California” (Red Hot Chili Peppers, 969 750 638 entzunaldi), “Wake Me Up When September Ends” (Green Day, 1 006 916 473), “Boys Don’t Cry” (The Cure, 1 039 728 240), “Don’t Speak” (No Doubt, 1 000 558 702) eta “Judas” (Lady Gaga, 1 063 627 307). Spotifyren datuen arabera, 14 133 282 entzule ditu La Oreja de Van Goghek hilean.
Spotifyren historiako kanturik entzunena “Blinding lights” da, The Weekndena; urtarrilean, 5.000.000.000 entzunaldien langa jo zuen, eta “Shape of You” Ed Sheeranen kantua du atzetik, 4.762.390.911 entzunaldirekin.
Euskarazko kantuei dagokienez, “Aldapan gora” Huntzarena da entzunena (14.907.069), eta atzetik ditu “Zeinen ederra izango zen” Zetakena (10.299.592), “Katedral bat” Berri Txarrakena (9.747.441), “Zurekin batera” ETSrena (9.758.112), “Euritan dantzan” Gatiburena (8.876.978) eta “Negua joan da ta” Zea Maysena (8.957.711).
Kantua 2003an argitaratu zuten, Lo que te conté mientras te hacías la dormida diskoaren barruan. Diamantezko diskoa eta platinozko sei disko ekarri zizkion lanak taldeari Espainiako Estatuan (600.000 ale baino gehiago saldu zituzten), eta “oso zenbaki handiak erdietsi zituen” Mexikon, AEBn eta beste herrialde batzuetan.
Amaia Montero abeslaria taldera itzulita, taldeak kontzertu bira iragarri du, areto handietan. Maiatzaren 9an hasiko da emanaldi errenkada, Bizkaia Arenan, Barakaldon.
Zure interesekoa izan daiteke
Judith Jaureguik Victoria Eugeniara eraman du "Homeland"
Donostiar piano-jotzaileak bere hiriko antzokian, "oso leku berezia niretzat, aurkeztu du bart disko berria, Griegen pianorako kontzertua eta Manuel de Fallaren "Noches en los Jardines de España" biltzen dituen lana. Errezitaldian, Chopin, Grieg De Falla, Komitas Varpadet, Villa-Lobos eta Ginasteraren piezak errepasatu zituen Jaureguik. Martxoan, Bilbon (martxoak 7 eta 8), Errenterian (martxoak 26) eta Donibane Lohizunen (martxoak 28) joko du.
Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Lorca eta Falla batuko ditu Nafarroako Unibertsitateko Museoan
Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Manuel de Falla konpositorea eta Federico García Lorca poeta batuko ditu De lo local a lo universal kontzertuan, otsailaren 5ean, Nafarroako Unibertsitateko Museoan (MUN). Musika proposamena Fallaren jaiotzaren 150. urteurrenarekin bat dator, eta XX. mendeko abangoardiak aztertzen ditu. Ignacio García-Vidalek zuzendutako entsegua bisitatu dugu.
Bad Bunnyk historia egin du Grammy sarietan, eta ICEren aurkako aldarria egin du: "Ez gara basatiak, gizakiak gara, eta amerikarrak"
Bad Bunny abeslari puertorricarrak ICEren ekintzak gaitzetsi ditu Grammy saria jasotzean: "Jainkoari eskerrak eman aurretik, ICE kanpora esango dut". Billie Eilishen hitzaldia ere argia eta zuzena izan da: “Inor ez da ilegala lapurtutako lurraldean”. Beste batzuek ere salatu zuten Trumpek migratzaileekin eta horren kontra protestatzen ari direnekin duen jokabidea.
Grammy sarien 68. edizioko palmaresa
Kendrick Lamarreck bereganatu ditu sari gehien Grabazio Arte eta Zientzien Ameriketako Estatu Batuetako Akademia Nazionalaren sarien gauean.
Grammy sariak irabazi dituzten artistek ICEren aurka egin dute oholtza gainetik
Grammy sarien 68. edizioa egin dute bart, Los Angelesen, eta Bad Bunnyk, Billie Eilishek eta beste hainbat artistak ICE kritikatu dute oholtza gainetik. Kendrick Lamarrek batu ditu sari gehien, eta Olivia Dean izendatu dute artista berri onena.
Bruce Springsteenek ICE Minneapolisen zabaltzen ari den indarkeriaren kontrako abestia argitaratu du
Streets of Minneapolis bi egunean idatzi eta grabatu du New Jerseyko musikariak, “hiria suntsitzen ari den Estatu-izuaren” aurrean, eta “bizilagun migratzaile errugabeei eta Alex Pretti eta Renee Goodi”, AEBko Immigrazio Kontrolerako eta Aduanetarako Zerbitzuaren esku hildako herritarrei, eskaini die.
Neil Youngek bere musika doan jarri du groenlandiarren eskura
Kanadar musikariak bere katalogoa Amazon Music plataformatik aterako duela ere iragarri du, eta kantu horiek eta hainbat film Groenlandiako herritarrei urririk lagatzea erabaki du, AEBren anexio mehatxuaren aurrean.
Elkar argitaletxea zigortu dute, Hertzainak taldearen kantuak baimenik gabe ustiatzeagatik
Donostiako merkataritza epaitegi batek 21.473,05 euroko kalte-ordaina aitortu die taldeko hiru kideri, “kalte ekonomiko eta moralagatik”. Epaia ez da irmoa, eta helegitea aurkez daiteke Gipuzkoako Auzitegian.
Zea Mays disko berria grabatzen hasi da, Ingalaterran
Errekaldeko taldeak hainbat kantu landu ditu Dave Izumi ekoizlearekin batera, eta grabazioa datozen hilabeteetan osatuko du, hainbat estudiotan, urte amaieran disko berri bat argitaratzeko helburuarekin. Laukoteak Dave Izumi ekoizlearekin (Billy Bragg, Natalie Imbruglia, James Bay...) lan egin du grabazioaren lehen fase honetan. Taldeak aurreratu duenez, lan berriak "etapa berri bat markatuko du taldearen ibilbidean, 30 urteko ibilbidera hurbiltzen ari baita".