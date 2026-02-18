Aimarz, Gozategi, Malko, Maruxak, Tatta, Kaos Etiliko y Ganibet se unen al festival Batbatean

Vitoria-Gasteiz acogerá los días 15 y 16 de mayo la primera edición del festival Batbatean. Aimarz, Gozategi, Malko, Maruxak, Tatta, Kaos Etiliko y Ganibet se unen a los anterioremente anunciados Brigade Loco, Hofe, Metrika, Lukiek, La Txama…

El festival organizado por Jimmy Jazz Ekoizpenak se desarrollará en Mendizabal, el mismo espacio donde se celebra el Azkena Rock Festival, y apuesta en su cartel por una nutrida presencia de grupos y solistas vascos. Las actuaciones tendrán lugar en cinco escenarios, por los que pasarán 45 grupos y 19 DJ.

Estas son las propuestas que cierran el cartel: Juantxro Skalari & La Rude Band, Los Zopilotes Txirriaos, Dinamita, Etxepe, Edu Zardoya, LaBlackie, Nevadah, Sustrai Berriak, Ajou!, Ateri, Lehen Lerroa, No Limits, Aida Blanco, Azken Erromantikoak, Lobas, Nelson, Pineapple Sweets y Malandro.

Las entradas se pusieron a la venta el pasado 16 de diciembre, en la web del festival. Los bonos subirán de precio el próximo 20 de febrero, y tanto los horarios de los conciertos como el precio de las entradas de día se anunciarán en marzo. Existe la posibilidad de comprar entradas físicas en el bar Hor Dago! de la capita alavesa.