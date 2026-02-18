Aimarz, Gozategi, Malko, Maruxak, Tatta, Kaos Etiliko y Ganibet se unen al festival Batbatean
Vitoria-Gasteiz acogerá los días 15 y 16 de mayo la primera edición del festival Batbatean. Aimarz, Gozategi, Malko, Maruxak, Tatta, Kaos Etiliko y Ganibet se unen a los anterioremente anunciados Brigade Loco, Hofe, Metrika, Lukiek, La Txama…
El festival organizado por Jimmy Jazz Ekoizpenak se desarrollará en Mendizabal, el mismo espacio donde se celebra el Azkena Rock Festival, y apuesta en su cartel por una nutrida presencia de grupos y solistas vascos. Las actuaciones tendrán lugar en cinco escenarios, por los que pasarán 45 grupos y 19 DJ.
Estas son las propuestas que cierran el cartel: Juantxro Skalari & La Rude Band, Los Zopilotes Txirriaos, Dinamita, Etxepe, Edu Zardoya, LaBlackie, Nevadah, Sustrai Berriak, Ajou!, Ateri, Lehen Lerroa, No Limits, Aida Blanco, Azken Erromantikoak, Lobas, Nelson, Pineapple Sweets y Malandro.
Las entradas se pusieron a la venta el pasado 16 de diciembre, en la web del festival. Los bonos subirán de precio el próximo 20 de febrero, y tanto los horarios de los conciertos como el precio de las entradas de día se anunciarán en marzo. Existe la posibilidad de comprar entradas físicas en el bar Hor Dago! de la capita alavesa.
El Bilbao Blues Festival premiará a Travellin' Brothers en su quinta edición
El festival ofrecerá más de una decena de conciertos gratuitos entre los días 24 y 26 de julio. El grupo de Leioa recibirá la txapela de honor del festival.
El encuentro Señeak acercará de nuevo la música a los jóvenes
El programa propone una estancia de cinco días a jóvenes de entre 14 y 17 años, en la ikastola Lauaxeta. El plazo de inscripción estará abierto desde hoy hasta el 8 de marzo, y las y los jóvenes podrán compartir tiempo y enseñanzas con músicos como Alex Sardui y Ekain Alzona, de Gatibu.
Kneecap regresa a Bilbao en junio
Tras actuar en la pasada edición del Bilbao BBK Live, el trío de Belfast presentará su nuevo disco, "Fenian", el 8 de junio en la sala Santana 27.
Zahara, Neomak, Duncan Dhu, Idoia y Lamia Mari, del 28 a 30 de mayo en el festival Miramar Gauak
Esta primavera se celebrará una nueva edición del festival donostiarra, en el que también actuarán Veintiuno, Carlos Ares, Supercremalleras, Kiko Veneno y Bebe.
Pepo Márquez: “Ya no existe un consumo cultural inocente”
El músico y profesional de la industria de la música se pregunta en el ensayo “Antineutral” si la música puede ser un territorio neutral (spoiler, no), y profundiza en el sentido cultural de una industria sacudida por la irrupción de los fondos de inversión en su tablero.
Izaro regresa en diciembre con un nuevo disco
La música de Mallabia ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco, "Arkitektura", que presentará en directo en enero de 2027 en Irun.
El festival Musika-Música abrirá con Arriaga y cerrará con Falla
La 25ª edición del festival se abrirá en el Arriaga y se desarrollará en el Euskalduna los días 6, 7 y 8 de marzo.
Baga Biga cumple 20 años convertido en símbolo de la música vasca
La discográfica se encarga del management de los grupos vascos y gestiona su estrategia: conciertos, grabaciones... Para celebrar su aniversario, Baga Biga ha organizado un concierto especial en el Euskalduna, con artistas que los han acompañado durante su trayectoria.
'Rosas', de La Oreja de Van Gogh, supera los mil millones de escuchas en Spotify
La canción del grupo donostiarra tiene más escuchas en la plataforma que, por ejemplo, “Let It Be”, “Imagine”, “Knockin’ On Heavens Door” o “Like a Prayer”.