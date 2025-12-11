Birgade Loco, Hofe, Metrika Lukiek, La Élite y Xiberoots, primeros grupos para el festival Batbatean de Vitoria

El festival Batbatean se estrenará los días 15 y 16 en Vitoria-Gasteiz, en el recinto de Mendizabala, el mismo espacio que acoge el Azkena Rock Festival. El encuentro musical, organizado por Jimmy Jazz Gasteiz, “combina estilos como rock, punk, rap, pop, electrónica y otras escenas, con la intención de ofrecer propuestas para todos los gustos y reunir a gente diversa en un mismo espacio”.

Dos escenarios y una carpa servirán de marco para las actuaciones de Brigade Loco, Hofe, Metrika, Lukiek, La Txama, La Élite, Añube, Apotheke, Bull Brigade, Hell Beer Boys, Jarfaiter, Nafarroa 1512, Nerve Agent, Roy Ellis, Safu, Santa Salut, Segismungo Toxicómano, Skabidean, Xiberoots, Carlos Perez, K-Style, Malakias Mx3, Malandro y Rosa Mari.

Las entradas se pondrán a la venta en la web del festival, las primeras 1000 a 40 euros y las siguientes a 45.