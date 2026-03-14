La segunda edición de Abestu Euskadiko Orkestrarekin llega hoy al Euskalduna
Este año 132 voces no profesionales han participado en la iniciativa cantando en directo y sobre el escenario con la orquesta. La iniciativa llega hoy al Palacio Euskalduna de Bilbao y la semana que viene habrá dos actuaciones en el Kursaal donostiarra.
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Juanjo Mena, la batuta vasca más universal
El músico vitoriano ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Orquesta Filarmónica de la BBC y el Festival de Mayo de Cincinnati, y ha recibido la Medalla de Oro de Álava y el nombramiento de Hijo Predilecto de Vitoria-Gasteiz.
Así fue el vídeo en el que el director vasco hizo público que padecía la enfermedad
El director de orquesta Juanjo Mena, con más de dos décadas de trayectoria internacional, explicó públicamente en 2025 su diagnóstico y aseguró que afrontaría la enfermedad “con serenidad y gratitud por la música”.
Juanjo Mena se despide del público este año
El director de orquesta vitoriano encara sus “últimos conciertos desde el pódium”, que quiere que sean “motivo de celebración”. En enero de 2025, anunció que le ha sido diagnosticada la enfermedad de Alzheimer.
Eñaut Elorrieta, grabando con los productores Bryce Dessner y David Chalmin
El músico está registrando su nuevo disco en Senpere junto al guitarrista de The National y el miembro de Triple Sun. Participan en las sesiones músicos que han acompañado a Bon Iver, Sufjan Stevens, Bruce Springsteen, Nick Cave, Taylor Swift y Madonna.
El Azkena Rock Festival cierra su cartel con Carpenter Brut y presenta la distribución por días
El híbrido de synthwave y metal industrial de Carpenter Brut se suma a una programación capitaneada por The Hives e Imelda May (jueves), Alice Cooper (viernes) y Social Distortion (sábado).
Bilbao All Star Blues Band, Travellin’ Brothers y The Cherry Boppers, en el Bilbao Blues Festival
La quinta edición del festival presenta la Bilbao All Star Blues Band, diseñada para el festival y que cuenta con el bajista Bob Stroger y el cantante Willie Buck.
El Bilbao BBK Live suma a Calvin Harris a su cartel
Además del DJ y productor escocés, estarán celebrarán el 20ª aniversario del festival en Kobetamendi Dellafuente, hemloche sprinvs, La Paloma, Barrrk y los anteriormente anunciados Robbie Williams, Lily Allen, Charlotte de Witte, David Byrne, Interpol e Idles.
Gure Ahotsak presenta a Clara Peya, La Tremendita, Chica Sobresalto, Mirua y Neomak
El ciclo de conciertos vuelve a proponer conciertos de mujeres músicas en San Sebastián desde el 3 hasta el 7 de marzo.
Los palestinos DAM, Imarhan, Merina Gris, Bele y Silitia, primeros nombres del EHZ
El festival Euskal Herria Zuzenean celebrará su 30º aniversario los días 26, 27 y 28 de junio en Arberatze-Zilhekoa. Los bonos están ya a la venta por 43 euros.