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La segunda edición de Abestu Euskadiko Orkestrarekin llega hoy al Euskalduna

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Abestu Euskadiko Orkestrarekin ekimenaren bigarren edizioa Euskaldunara iritsiko da gaur
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EITB

Última actualización

Este año 132 voces no profesionales han participado en la iniciativa cantando en directo y sobre el escenario con la orquesta. La iniciativa llega hoy al Palacio Euskalduna de Bilbao y la semana que viene habrá dos actuaciones en el Kursaal donostiarra.

Euskadiko Orkestra Bilbao Música

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