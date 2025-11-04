Loraldia ha presentado este martes, 4 de noviembre, su nueva producción: Ikimilikiliklik Vol.2. Dirigido por Edurne Azkarate, esta nueva creación pretende “reactivar” el espíritu experimental de la obra original creada hace 50 años por Mikel Laboa, los hermanos Artze y Jose Luis Zumeta, “proponiéndole una respuesta, sin imitarlo”.

Azkarate propone, con la colaboración del pianista acomañante del grupo Laboa, Iñaki Salvador, una receta que combina música, poesía, dramaturgia y artes audiovisuales en directo. Para ello, poblarán el escenario junto a Salvador Oreka Tx (Harkaitz Martinez de San Vicente e Itziar Navarro), la cantante Libe Kortazar, la actriz Intza Alkain y la artista visual Itziar Garaluce. Los nuevos textos, por su parte, son obra de Intza Alkain, Itziar Navarro y Edurne Azkarate.

"Lejos de la nostalgia", el equipo creador de la obra explica que este segundo volumen viene a "ofrecer una respuesta" al espectáculo original, no a "imitarlo": "El espectáculo de 2025, dirigido por Edurne Azkarate, agarra el cordón umbilical que une ambas épocas y lo tensa", han explicado.

El prestreno de la obra tendrá lugar en el espacio de artes escénicas Sarobe, de Urnieta, este 12 de noviembre, y el estreno será el 14 de noviembre en Pamplona, en Baluarte. Más adelante, Ikimilikilik Vol.2 visitará otros escenarios de Euskal Herria.