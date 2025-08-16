Riesgo muy elevado de incendios en Euskal Herria

El riesgo de incendio forestal previsto para este sábado es muy elevado o extremo en Euskal Herria, ante la baja humedad relativa y las altas temperaturas.

De hecho, Euskalmet ha activado para todo el día de hoy un aviso amarillo en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) por riesgo de incendio forestal.

Por su parte, la cuenta de SOS Navarra en la red social X ha hecho un llamamiento a evitar cualquier actividad que pueda producir incendios.

El Gobierno de Navarra mantiene activa la Orden Foral que restringe la actividad agrícola por riesgo de incendios.