EGURALDIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Riesgo muy elevado de incendios en Euskal Herria

Las autoridades han hecho un llamamiento a evitar cualquier actividad que pueda producir incendios. Navarra mantiene activa la Orden Foral que restringe la actividad agrícola por riesgo de incendios.

Otsabio, entre los municipios de Altzo y Lizartza, en Gipuzkoa. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Sute-arrisku oso handia Euskal Herrian
author image

EITB

Última actualización

El riesgo de incendio forestal previsto para este sábado es muy elevado o extremo en Euskal Herria, ante la baja humedad relativa y las altas temperaturas.

De hecho, Euskalmet ha activado para todo el día de hoy un aviso amarillo en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) por riesgo de incendio forestal.

Por su parte, la cuenta de SOS Navarra en la red social X ha hecho un llamamiento a evitar cualquier actividad que pueda producir incendios.

El Gobierno de Navarra mantiene activa la Orden Foral que restringe la actividad agrícola por riesgo de incendios.

Alertas Meteorológicas Plentzia Araba-Álava Bizkaia Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Pamplona Comunidad Autonóma Vasca Navarra Gipuzkoa Incendios Bilbao Olas de calor Eguraldia

Más noticias sobre eguraldia

Cargar más