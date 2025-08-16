Riesgo muy elevado de incendios en Euskal Herria
El riesgo de incendio forestal previsto para este sábado es muy elevado o extremo en Euskal Herria, ante la baja humedad relativa y las altas temperaturas.
De hecho, Euskalmet ha activado para todo el día de hoy un aviso amarillo en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) por riesgo de incendio forestal.
Por su parte, la cuenta de SOS Navarra en la red social X ha hecho un llamamiento a evitar cualquier actividad que pueda producir incendios.
El Gobierno de Navarra mantiene activa la Orden Foral que restringe la actividad agrícola por riesgo de incendios.
Más noticias sobre eguraldia
Noche tórrida con temperaturas que han rondado los 30 ºC en muchos puntos de Euskal Herria
Para esta próxima noche se espera que el calor continúe siendo protagonista en gran parte del territorio, aunque con una ligera tendencia a la baja respecto a la noche anterior.
El calor continúa sin dar tregua este fin de semana: se esperan máximas cercanas a los 30 ºC
Además, la alerta naranja se extiende al domingo, con temperaturas que podrían alcanzar los 30 grados. El lunes, sin embargo, el tiempo cambiará y las temperaturas bajarán considerablemente.
Osakidetza atiende este viernes a 26 personas afectadas por las altas temperaturas
Los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos y fatiga.
El calor se dispara: activa la alerta naranja
La alerta naranja está activa en toda Euskal Herria, excepto en el litoral. Según la previsión, los termómetros superarán los 40 grados el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y en la costa alcanzarán los 35 grados.
Aviso amarillo por altas temperaturas este jueves en todo Euskadi, salvo la costa, y en varias zonas de Navarra
El aviso afectará al interior de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, así como al centro, el Pirineo y la Ribera del Ebro de Navarra, con máximas de hasta 36 ºC en el eje del Ebro. El viernes se espera un repunte del calor que dejará valores de hasta 41 ºC en Iruñea-Pamplona y 40 ºC en Bilbao.
El calor da un respiro tras una noche tropical con mínimas por encima de los 20 ºC
Tras el asfixiante calor de ayer que dejó máximas de 40 ºC en 24 municipios de Euskadi y que motivó una alerta naranja en todo el territorio, este miércoles se nota un importante alivio térmico. Sólo Álava está en aviso amarillo.
Diez personas atendidas en Emergencias de Osakidetza por las altas temperaturas
Nueve pacientes han requerido traslado hospitalario, con la mayoría de casos en Gipuzkoa y Álava. Salud recomienda extremar precauciones siguiendo el Plan de Calor 2025, especialmente en colectivos vulnerables.
Ningún rincón de Euskal Herria se ha librado hoy del calor
La ola de calor que soporta Euskal Herria desde hace más de una semana ha vuelto a dejar temperaturas por encima de los 40 ºC en 24 municipios de Euskadi. La máxima se ha registrado de nuevo en Llodio (Álava), donde se ha llegado a los 44 ºC.
La ola de calor vuelve a dejar temperaturas de más de 40ºC con una máxima de 44ºC en Llodio
La ola de calor ha dejado este martes temperaturas superiores a los 40ºC en 24 municipios, con registros más suaves en la costa. Euskalmet prevé un descenso térmico mañana, aunque el jueves volverán a subir, sobre todo en Álava.