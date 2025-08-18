Bajan, por fin, los termómetros
En la mayoría de las zonas, los valores más altos se mantendrán a partir de hoy por debajo de los 25 ºC, con un aumento progresivo de la nubosidad.
Tras la fuerte ola de calor de los últimos días, la semana comenzará con lluvias en casi toda Euskal Herria, una tendencia que podría prolongarse en el tiempo y que irá acompañada de un significativo descenso de las temperaturas, que será de hasta diez grados en algunos puntos de Navarra.
El lunes el tiempo cambiará por completo y esperamos un descenso importante de las temperaturas máximas. Las temperaturas no serán superiores a los 25 ºC, excepto en el sur de Álava y centro y sur de Navarra, donde las máximas podrían alcanzar los 30 ºC. Las nubes serán abundantes, sobre todo en la mitad norte, donde lloverá un poco de forma ocasional. Por la tarde-noche es probable que se registren algunos chubascos tormentosos, más probables en el este. El viento del noroeste se dejará notar.
El martes ambiente fresco, con algunos chubascos en el norte. Bastantes nubes durante toda la jornada, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde esperamos algunos chubascos ocasionales, que pueden ser localmente tormentosos. Las temperaturas serán parecidas a las de la jornada anterior, bajando algo más en el sur de Álava y Navarra. Viento del norte y del noroeste intenso.
Según las previsiones de Euskalmet, los siguientes días serán parejos, aunque el viernes se esperan cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso.
Más noticias sobre el tiempo
Dejando atrás el calor extremo, los próximos días se avecinan frescos y lluviosos
En la mayoría de las zonas los valores más altos serán inferiores a 25 ºC a partir de mañana, con un aumento progresivo de la nubosidad.
Últimos coletazos de la ola de calor en Euskal Herria antes del cambio radical con acusado descenso de temperaturas
Este domingo han activado la alerta roja en Navarra por temperaturas altas extremas, y continuarán en alerta naranja en Álava e Iparralde, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa contarán con un aviso amarillo. El descenso vendrá acompañado de nubosidad y algo de precipitación, especialmente en Ipar Euskal Herria, donde este lunes activarán un aviso amarillo por riesgo de tormentas.
Kanpezu se corona como la localidad que mayores temperaturas ha registrado este sábado en Euskadi, con 40.2 grados
Euskalmet señala que el viento del noroeste se extiende por el interior y ha provocado una ligera bajada de temperaturas a primera hora de la tarde, especialmente en el norte de Álava.
Riesgo muy elevado de incendios en Euskal Herria
Las autoridades han hecho un llamamiento a evitar cualquier actividad que pueda producir incendios. Navarra mantiene activa la Orden Foral que restringe la actividad agrícola por riesgo de incendios.
Noche tórrida con temperaturas que han rondado los 30 ºC en muchos puntos de Euskal Herria
Para esta próxima noche se espera que el calor continúe siendo protagonista en gran parte del territorio, aunque con una ligera tendencia a la baja respecto a la noche anterior.
El calor continúa sin dar tregua este fin de semana: se esperan máximas cercanas a los 30 ºC
Además, la alerta naranja se extiende al domingo, con temperaturas que podrían alcanzar los 30 grados. El lunes, sin embargo, el tiempo cambiará y las temperaturas bajarán considerablemente.
Osakidetza atiende este viernes a 26 personas afectadas por las altas temperaturas
Los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos y fatiga.
El calor se dispara: activa la alerta naranja
La alerta naranja está activa en toda Euskal Herria, excepto en el litoral. Según la previsión, los termómetros superarán los 40 grados el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y en la costa alcanzarán los 35 grados.
Aviso amarillo por altas temperaturas este jueves en todo Euskadi, salvo la costa, y en varias zonas de Navarra
El aviso afectará al interior de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, así como al centro, el Pirineo y la Ribera del Ebro de Navarra, con máximas de hasta 36 ºC en el eje del Ebro. El viernes se espera un repunte del calor que dejará valores de hasta 41 ºC en Iruñea-Pamplona y 40 ºC en Bilbao.