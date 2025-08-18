Bajan, por fin, los termómetros

Tras la fuerte ola de calor de los últimos días, la semana comenzará con lluvias en casi toda Euskal Herria, una tendencia que podría prolongarse en el tiempo y que irá acompañada de un significativo descenso de las temperaturas, que será de hasta diez grados en algunos puntos de Navarra.

El lunes el tiempo cambiará por completo y esperamos un descenso importante de las temperaturas máximas. Las temperaturas no serán superiores a los 25 ºC, excepto en el sur de Álava y centro y sur de Navarra, donde las máximas podrían alcanzar los 30 ºC. Las nubes serán abundantes, sobre todo en la mitad norte, donde lloverá un poco de forma ocasional. Por la tarde-noche es probable que se registren algunos chubascos tormentosos, más probables en el este. El viento del noroeste se dejará notar.

El martes ambiente fresco, con algunos chubascos en el norte. Bastantes nubes durante toda la jornada, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde esperamos algunos chubascos ocasionales, que pueden ser localmente tormentosos. Las temperaturas serán parecidas a las de la jornada anterior, bajando algo más en el sur de Álava y Navarra. Viento del norte y del noroeste intenso.

Según las previsiones de Euskalmet, los siguientes días serán parejos, aunque el viernes se esperan cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso.