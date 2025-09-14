Nubes y claros, para la última semana de verano
La próxima semana llegará con pocos cambios, ya que la nubosidad y los claros irán alternando, e incluso tendremos sirimiri ocasional.
Según la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), la última semana de verano llegará con pocos cambios, con alternancia de nubes y claros, e incluso habrá sirimiri ocasional.
El lunes las nubes serán las protagonistas. Aunque a primera hora tendremos pocas nubes, estas irán aumentando a medida que avance la mañana. Con cielos cubiertos, por la tarde y noche tendremos lluvias débiles en general, especialmente en la mitad norte.
El viento soplará con fuerza, especialmente a partir del mediodía, desde el oeste hacia el noroeste. En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán de forma notable.
Las temperaturas serán de 16 ºC–22 ºC en Donostia-San Sebastián; 17 ºC – 23 ºC en Bilbao; 11 ºC – 24 ºC en Vitoria-Gasteiz; 13 ºC – 26 ºC en Pamplona; y 15 ºC – 22 ºC en Baiona.
El martes, sin embargo, el tiempo mejorará. Los días comenzarán nubosos, pero ya de por la mañana se abrirán claros, por lo que no tendremos nubosidad a lo largo del día.
La fuerza del viento se debilitará notablemente, aunque será de dirección variable, y no habrá grandes cambios en la temperatura.
Las temperaturas previstas son de 17 ºC -22 ºC en Donostia-San Sebastián, 16 ºC - 24 ºC en Bilbao, 13 ºC - 26 ºC en Vitoria-Gasteiz, 16 ºC - 23 ºC en Baiona y 13 ºC - 26 ºC en Pamplona.
Más noticias sobre el tiempo
El tiempo mejora este fin de semana con sol el domingo y temperaturas en ascenso
Hoy tendremos un día marcado por la nubosidad y algunas lluvias débiles en la vertiente cantábrica, pero el tiempo tenderá a mejorar en Euskadi a lo largo del fin de semana, con cielos más despejados y un notable ascenso de las temperaturas de cara al domingo.
Agosto de 2025 fue el tercer agosto más cálido en el mundo
Con 16,60 °C de media global, agosto de 2025 se sitúa como el tercer más cálido desde que existen registros, solo por detrás de 2023 y 2024. Mientras el suroeste europeo ardía bajo olas de calor, Australia y parte de Sudamérica registraron temperaturas por debajo de la media.
Con la tarde ha llegado el cambio anunciado y el calor ha dado un respiro
La noche ha sido, tanto en la costa como en el interior, con temperaturas de entre 25 y 29 ºC de madrugada. La jornada ha amanecido con un ambiente similar pero por la tarde ha llegado el cambio, que hará que refresque notablemente el inicio de la semana.
Los termómetros superan los 36 grados en Sopuerta y Güeñes, las localidades que más han sufrido el calor este sábado
Varios municipios de Bizkaia han superado la barrera de los 35 grados de temperatura, como Sopuerta, que ha registrado 36,7 grados, Güeñes, con 36,6 grados, Amoroto, con 36,1 grados o Balmaseda y Galdakao, ambos con 35,3 grados, según los datos aportados por la agencia vasca de meteorología Euskalmet.
Aviso amarillo este sábado por temperaturas que rondarán los 34 ºC en la costa
Además, para el domingo se ha activado otro aviso amarillo por riesgo de incendios forestales, especialmente en la vertiente cantábrica, debido a la intensidad del viento del sur y a las altas temperaturas.
Ambiente revuelto y fresco hasta el miércoles, cuando regresa el verano de manera fugaz
Comenzamos la semana con cielos nubosos, chubascos aislados y temperaturas máximas de 22º. El miércoles vuelve el tiempo veraniego, con sol y 30º en muchos puntos. Será algo pasajero ya que el jueves regresa la lluvia y un descenso del mercurio.
La lluvia y el granizo ponen 'a remojo' varios rincones de Navarra este domingo por la tarde
Se han cumplido los pronósticos y a partir de las 17:00 horas ha comenzado a llover con fuerza, con tormentas acompañadas de granizo en puntos localizados. Ha sido en Goizueta donde más ha caído, 24,9 litros en media hora. En Bera se han acumulado 21,9 litros, y en Pamplona, aunque con menos agua acumulada (15,3 litros) agosto se ha despedido con buenos chaparrones.
Un frente frío traerá ambiente fresco y húmedo
Hoy habrá posibilidad de chubascos localmente fuertes. El lunes el tiempo será variable, y la lluvia tenderá a remitir el martes.
El aviso amarillo por olas se extiende hasta el domingo, por olas de entre 2 y 2,5 metros
El sábado el aviso estará activo hasta las 18:00 horas, y, el domingo, de 21:00 a 00:00 horas.