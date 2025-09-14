Nubes y claros, para la última semana de verano

Según la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), la última semana de verano llegará con pocos cambios, con alternancia de nubes y claros, e incluso habrá sirimiri ocasional.

El lunes las nubes serán las protagonistas. Aunque a primera hora tendremos pocas nubes, estas irán aumentando a medida que avance la mañana. Con cielos cubiertos, por la tarde y noche tendremos lluvias débiles en general, especialmente en la mitad norte.

El viento soplará con fuerza, especialmente a partir del mediodía, desde el oeste hacia el noroeste. En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán de forma notable.

Las temperaturas serán de 16 ºC–22 ºC en Donostia-San Sebastián; 17 ºC – 23 ºC en Bilbao; 11 ºC – 24 ºC en Vitoria-Gasteiz; 13 ºC – 26 ºC en Pamplona; y 15 ºC – 22 ºC en Baiona.

El martes, sin embargo, el tiempo mejorará. Los días comenzarán nubosos, pero ya de por la mañana se abrirán claros, por lo que no tendremos nubosidad a lo largo del día.

La fuerza del viento se debilitará notablemente, aunque será de dirección variable, y no habrá grandes cambios en la temperatura.

Las temperaturas previstas son de 17 ºC -22 ºC en Donostia-San Sebastián, 16 ºC - 24 ºC en Bilbao, 13 ºC - 26 ºC en Vitoria-Gasteiz, 16 ºC - 23 ºC en Baiona y 13 ºC - 26 ºC en Pamplona.