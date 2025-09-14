El tiempo
Nubes y claros, para la última semana de verano

La próxima semana llegará con pocos cambios, ya que la nubosidad y los claros irán alternando, e incluso tendremos sirimiri ocasional.

ONDARRU EGUZKIA HODEIAK EGILEA ITZIAR ALBERDI
Cielo de Ondarroa. Foto: Itziar Alberdi.
Euskaraz irakurri: Hodeiak eta ostarteak, tarteka udako azken astean
author image

EITB

Última actualización

Según la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), la última semana de verano llegará con pocos cambios, con alternancia de nubes y claros, e incluso habrá sirimiri ocasional.

El lunes las nubes serán las protagonistas. Aunque a primera hora tendremos pocas nubes, estas irán aumentando a medida que avance la mañana. Con cielos cubiertos, por la tarde y noche tendremos lluvias débiles en general, especialmente en la mitad norte.

El viento soplará con fuerza, especialmente a partir del mediodía, desde el oeste hacia el noroeste. En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán de forma notable.

Las temperaturas serán de 16 ºC–22 ºC en Donostia-San Sebastián; 17 ºC – 23 ºC en Bilbao; 11 ºC – 24 ºC en Vitoria-Gasteiz; 13 ºC – 26 ºC en Pamplona; y 15 ºC – 22 ºC en Baiona.

El martes, sin embargo, el tiempo mejorará. Los días comenzarán nubosos, pero ya de por la mañana se abrirán claros, por lo que no tendremos nubosidad a lo largo del día.

La fuerza del viento se debilitará notablemente, aunque será de dirección variable, y no habrá grandes cambios en la temperatura.

Las temperaturas previstas son de 17 ºC -22 ºC en Donostia-San Sebastián, 16 ºC - 24 ºC en Bilbao, 13 ºC - 26 ºC en Vitoria-Gasteiz, 16 ºC - 23 ºC en Baiona y 13 ºC - 26 ºC en Pamplona.

