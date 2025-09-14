Eguraldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira udako azken astean

Hurrengo astea aldaketa gutxirekin dator. Izan ere, hodeiak eta ostarteak tartekatuz joango dira, eta zirimiria ere izango dugu noizbehinka.

ONDARRU EGUZKIA HODEIAK EGILEA ITZIAR ALBERDI

Ondarroa. Argazkia: Itziar Alberdi.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren arabera, udako astea aldaketa gutxirekin helduko da. Hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, eta zirimiria ere izango dugu noizbehinka.

Astelehenean, hodeiak izango dira protagonista. Goizean goiz hodei gutxi izango baditugu ere, ugarituz joango dira goizak aurrera egin ahala. Zeru estali, eta arratsaldean eta gauean euri txikia izango dugu oro har, bereziki ipar partean.

Haizeak indartsu joko du, eguerditik aurrera bereziki, mendebaldetik hasi eta ipar-mendebaldera. Tenperaturei dagokienez, maximoak nabarmen jaitsiko dira.

Hauek izango dira hiriburu nagusietako tenperaturak: Bilbon, 17-23 ºC; Donostian, 16-22 ºC; Gasteizen, 11-24 ºC; Iruñean, 13-26 ºC; eta Baionan, 15-22 ºC.

Asteartean, ordea, eguraldiak hobera egingo du. Hodeitsu abiatuko da eguna, baina ostarteak zabalduko dira goizaldean. Egunean zehar, beraz, ez dugu hodeirik izango.

Haizearen indarra nabarmen ahulduko da, nahiz eta norabide aldakorrekoa izan. Tenperaturan ez dugu gorabeherarik izango, pittin bat igo badaiteke ere.

Tenperatura hauek espero dira: Bilbon, 16-24 ºC; Donostian, 17-22 ºC; Gasteizen, 13-26 ºC; Iruñean, 13-26 ºC; eta Baionan, 16-23 ºC.

Gizartea Araba Bizkaia Gasteiz Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Iruñea Donibane Garazi Nafarroa Gipuzkoa Lapurdi Zuberoa Baiona Nafarroa Beherea Iparralde Bilbo Eguraldia

Albiste gehiago eguraldia

Gehiago kargatu