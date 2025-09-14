Hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira udako azken astean
Hurrengo astea aldaketa gutxirekin dator. Izan ere, hodeiak eta ostarteak tartekatuz joango dira, eta zirimiria ere izango dugu noizbehinka.
Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren arabera, udako astea aldaketa gutxirekin helduko da. Hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, eta zirimiria ere izango dugu noizbehinka.
Astelehenean, hodeiak izango dira protagonista. Goizean goiz hodei gutxi izango baditugu ere, ugarituz joango dira goizak aurrera egin ahala. Zeru estali, eta arratsaldean eta gauean euri txikia izango dugu oro har, bereziki ipar partean.
Haizeak indartsu joko du, eguerditik aurrera bereziki, mendebaldetik hasi eta ipar-mendebaldera. Tenperaturei dagokienez, maximoak nabarmen jaitsiko dira.
Hauek izango dira hiriburu nagusietako tenperaturak: Bilbon, 17-23 ºC; Donostian, 16-22 ºC; Gasteizen, 11-24 ºC; Iruñean, 13-26 ºC; eta Baionan, 15-22 ºC.
Asteartean, ordea, eguraldiak hobera egingo du. Hodeitsu abiatuko da eguna, baina ostarteak zabalduko dira goizaldean. Egunean zehar, beraz, ez dugu hodeirik izango.
Haizearen indarra nabarmen ahulduko da, nahiz eta norabide aldakorrekoa izan. Tenperaturan ez dugu gorabeherarik izango, pittin bat igo badaiteke ere.
Tenperatura hauek espero dira: Bilbon, 16-24 ºC; Donostian, 17-22 ºC; Gasteizen, 13-26 ºC; Iruñean, 13-26 ºC; eta Baionan, 16-23 ºC.
