Comienzo de semana otoñal tras pasar el ecuador de octubre

La Península ibérica estará este lunes bajo la influencia de una circulación atlántica, que afectará sobre todo a Galicia, donde se ha activado la alerta amarilla por precipitaciones y oleaje. Sin embargo, en la CAV y Navarra no se esperan grandes chubascos.

LUNES

El pronóstico del tiempo se presenta variable y otoñal para el lunes. Las temperaturas máximas bajarán otra vez y se mantendrán en torno a los 20 ºC en casi todas partes.

El viento soplará del oeste; en general predominará el suroeste, pero a ratos soplará del noroeste, sobre todo por la tarde y en la vertiente cantábrica.

Predominio del cielo nublado, aunque ocasionalmente se abrirán claros, especialmente a partir de la tarde; lluvia débil y ocasional, puede llover con algo más de fuerza de madrugada y primeras horas y en la vertiente cantábrica.

MARTES

El martes se sucederán los chubascos en el norte, en general débiles, pero que en la costa podrán ser puntualmente más intensos. Por el sur la lluvia llegará de forma esporádica. Al final de la jornada la lluvia tenderá a remitir.

El viento soplará de componente oeste, predominando el suroeste durante los primeros compases del día.

Las temperaturas máximas podrán subir un par de grados.

MIÉRCOLES

El miércoles será un día sin precipitaciones, donde el sol lucirá en la mayor parte del tiempo. Las temperaturas máximas volverán a subir.

Al día siguiente, jueves, se prevé un ligero empeoramiento.

