Udazken giroa eta zaparradak astea hasteko, azken asteotako joera hautsiz
Astelehenean, zerua lainotuta egongo da eta zaparrada batzuk botako ditu, batez ere kostaldean. Asteartea ere antzekoa izango da, baina asteazkenean hodeiak bakandu, eguzkia atera eta tenperaturak gora egingo du.
Iberiar penintsula zirkulazio atlantikoaren eraginpean egongo da astelehen honetan, eta batez ere Galizian izango du eragina. Hala, alerta horia ezarri dute euriagatik eta olatuengatik.
EAEn eta Nafarroan ere egingo du euria, baina ez horrenbeste.
Astelehena
Astelehenean, udazkeneko giro aldakorra espero da. Tenperatura maximoak beste apur bat jaitsi, eta 20 ºC inguruan geratuko dira denean.
Mendebaldeko haizea ibiliko da, hego-mendebaldekoa nagusi, baina ipar-mendebaldetik joko du tarteka, batez ere arratsaldean eta isurialde atlantikoan.
Zerua, oro har, hodeitsu egongo da, baina ostarteak zabal daitezke tarteka, arratsaldetik aurrera gehienbat, eta euri pixka bat egin dezake; goizaldean eta goizean goiz, isurialde atlantikoan gehienbat, zaparrada mardulagoak izan daitezke.
Asteartea
Asteartean, iparraldean zaparradak egingo ditu, zaparrada txikiak oro har, baina kostaldean zaparraden intentsitatea handiagoa izango da tarteka. Oso euri gutxi iritsiko da hegoaldera. Egunaren amaieran, berriz, atertzera egingo du.
Mendebaldeko haizea ibiliko da, baina hego-mendebaldekoa gailenduko da egunaren hasieran. Tenperatura maximoak pare bat gradu igo daitezke.
Asteazkena
Asteazkena prezipitaziorik gabeko eguna izango da, eguzkia aterako da eta tenperaturak igo egingo dira.
Hurrengo egunean, ostegunean, okerrera egingo du, aurreikuspenen arabera.
Eguraldiari buruzko informazio guztia Orain webgunean. Bidali zure argazki eta bideoak.
Eguraldiari buruzko albiste gehiago
Lemmon kometa, 1.350 urte eta gero berriro ikusgai
Lemmon kometa lurretik ikus daiteke berriro ere, 1.350 urteko orbitaren ostean. Hain zuzen ere, lurretik ikusi zen azken aldia VII. mendean izan zen. Datorren asteartean izango da lurretik gertuen igaroko den eguna; hain zuzen, 89 milioi kilometrora.
Asteburua eguzkiarekin hasiko da eta igandean euri txikia egin dezake isurialde atlantikoan
Eguraldi eguzkitsua nagusituko da ostiralean eta larunbatean, baina hodeiak itzuliko dira igandean, eta euri txikia egingo du isurialde atlantikoan.
Eguraldi eguzkitsua, oro har, eta ekaitz eta zaparrada arriskua hegoaldean
Datorren astean, eguraldi eguzkitsua izango da, tenperatura epelarekin, eta hurrengo asteburuari begira, tenperatura igoera eta zerua are gehiago argitzea espero da.
20 gradutik gorako tenperaturak eta giro eguzkitsua asteburu osoan
Hegoaldeko haizea ibiliko da, eta tenperatura maximoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Badirudi datorren astean ere ildo horri helduko diola eguraldiak.
Eguzkiak aginduko du hurrengo ordu eta egunetan
Astelehenean eta asteartean maximoak 20 gradutik gorakoak izango dira, nahiz eta goizaldean giroa nabarmen freskatuko den.
Nabarmen freskatuko du igandean
Tenperatura larunbatekoa baino askoz freskoagoa izango da, eta euria egingo du han-hemen.
Hodeiak gaur eta bihar, euria igandetik aurrera
Ostiralean eta larunbatean hodeiak izango dira, baina ez du euri askorik egingo; igandean, berriz, prezipitazio txikia egongo da isurialde atlantikoan, eta tenperaturak behera egingo du. Astelehenean, ezegonkortasunak jarraituko du, zerua hodeitsu egongo baita eta balioak aurreko egunetako oso antzekoak izango baitira.
Abisu horia Nafarroan, ekaitzengatik eta euriagatik
Horrez gain, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak ohartarazi du igande honetan ur-goraldiak izan daitezkeela ubide txikietan eta amildegietan.
Eguzkia eta tenperaturak gora gaur, kontraste handiko asteburua baino lehen
Ostiral eguzkitsua izango dugu, behe-lainoarekin barnealdeko zenbait puntutan, eta maximoak apur bat igoko dira. Larunbata epelagoa eta atseginagoa izango da, baina igandean hodeiak, iparraldeko haizea eta euri txikia espero dira.