Udazken giroa eta zaparradak astea hasteko, azken asteotako joera hautsiz 

Astelehenean, zerua lainotuta egongo da eta zaparrada batzuk botako ditu, batez ere kostaldean. Asteartea ere antzekoa izango da, baina asteazkenean hodeiak bakandu, eguzkia atera eta tenperaturak gora egingo du.

Desde el alto de kaputxinos, Errenteria, los dos pasajes: San Juan y San Pedro

Errenteriatik, Kaputxino gainetik, Pasai Donibane eta Pasai San Pedro. Argazkia: Amaia De Leon

EITB

Azken eguneratzea

Iberiar penintsula zirkulazio atlantikoaren eraginpean egongo da astelehen honetan, eta batez ere Galizian izango du eragina. Hala, alerta horia ezarri dute euriagatik eta olatuengatik.

EAEn eta Nafarroan ere egingo du euria, baina ez horrenbeste. 

Astelehena

Astelehenean, udazkeneko giro aldakorra espero da. Tenperatura maximoak beste apur bat jaitsi, eta 20 ºC inguruan geratuko dira denean. 

Mendebaldeko haizea ibiliko da, hego-mendebaldekoa nagusi, baina ipar-mendebaldetik joko du tarteka, batez ere arratsaldean eta isurialde atlantikoan. 

Zerua, oro har, hodeitsu egongo da, baina ostarteak zabal daitezke tarteka, arratsaldetik aurrera gehienbat, eta euri pixka bat egin dezake; goizaldean eta goizean goiz, isurialde atlantikoan gehienbat, zaparrada mardulagoak izan daitezke.

Asteartea

Asteartean, iparraldean zaparradak egingo ditu, zaparrada txikiak oro har, baina kostaldean zaparraden intentsitatea handiagoa izango da tarteka. Oso euri gutxi iritsiko da hegoaldera. Egunaren amaieran, berriz, atertzera egingo du. 

Mendebaldeko haizea ibiliko da, baina hego-mendebaldekoa gailenduko da egunaren hasieran. Tenperatura maximoak pare bat gradu igo daitezke.

Asteazkena

Asteazkena prezipitaziorik gabeko eguna izango da, eguzkia aterako da eta tenperaturak igo egingo dira.

Hurrengo egunean, ostegunean, okerrera egingo du, aurreikuspenen arabera.

Bidali zure argazki eta bideoak.

Gipuzkoa Pasaia Eguraldia Errenteria Euskal Autonomia Erkidegoa

