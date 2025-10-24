Inestabilidad y temperaturas frescas para el último fin de semana de octubre
El último fin de semana de octubre llega con inestabilidad y temperaturas frescas. Tras una semana con temperaturas altas, el fin de semana será fresco y no se superarán lo 15 ºC en algunos puntos.
Este viernes tendremos intervalos de nubes y claros. El ambiente tranquilo de la mañana dará paso a las nubes por la tarde y podrá registrarse algo de lluvia débil, sobre todo por la noche en zonas del interior. El viento soplará del suroeste durante las primeras horas, y a lo largo de la tarde irá girando a norte y noroeste. Las temperaturas máximas se mantendrán similares a las de días anteriores o algo más bajas, especialmente en la vertiente cantábrica.
El sábado el tiempo se volverá más inestable, con abundante nubosidad y descenso de las temperaturas máximas. A lo largo del día predominarán las nubes y llegarán lluvias, que serán más frecuentes durante la segunda mitad de la jornada, especialmente en el interior. El viento soplará del oeste-suroeste al principio, pero girará a noroeste conforme avance el día. Las temperaturas mínimas serán algo más suaves, mientras que las máximas bajarán claramente, sin superar los 15 ºC en muchos puntos del interior.
El domingo será un día húmedo y fresco. Tendremos abundante nubosidad durante gran parte del día. El viento soplará de componente norte y será un poco molesto en el litoral. Las nubes nos dejarán un poco de lluvia, las lluvias serán débiles en el interior y más abundantes cerca de la costa. Las temperaturas máximas en localidades del interior se van a quedar en 12-14 ºC, en la costa ligeramente por encima de los 15 ºC.
