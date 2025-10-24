Iragarpena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ezegonkortasuna eta tenperatura freskoak izango dira nagusi urriko azken asteburuan

Astean zehar tenperatura altuak izan ondoren, asteburuan fresko izango dugu eta zenbait tokitan termometroak ez dira 15 ºC-tik gora helduko.

Eguraldia Mañarian

Mañaria. Argazkia: Marivi Gonzalez de Audicana.

Azken eguneratzea

Urriko azken asteburuan ezegonkortasuna eta tenperatura freskoak izango dira nagusi. Astean hego-haizea izan ondoren, asteburuan fresko izango dugu eta zenbait tokitan termometroak ez dira 15 ºC-tik gora helduko. 

Ostiral honetan, eguraldi aldakorra izango dugu goizean, eta hodeiak nagusituko dira arratsaldean, eta euri pixka bat egin lezake, batez ere gauean eta barnealdean. Haizea hego-mendebaldetik ibiliko da lehen orduetan, eta ipar eta ipar-mendebaldera aldatuko da arratsaldean. Tenperatura maximoek antzera jarraituko dute edo apur bat jaitsiko dira, bereziki isurialde atlantikoan.

Larunbatean, eguraldia ezegonkorragoa izango da, eta hodei ugari eta tenperatura maximoen jaitsiera nabarmena izango dira. Hodeiak nagusituko dira zeruan, eta euria egingo du, batez ere egunaren bigarren partean eta barnealdean. Haizeak mendebal hego-mendebaldetik joko du hasieran, baina ipar-mendebaldera egingo du egunak aurrera egin ahala. Tenperatura minimoak zertxobait epelagoak izango dira, baina maximoek behera egingo dute nabarmen, eta barnealdeko hainbat tokitan ez dira 15 ºC-ra iritsiko.

Igandean, eguraldi fresko eta hezea izango dugu. Egunaren zati handi batean, lainotuta egongo da. Ipar-osagaiko haizea ibiliko da, eta tarteka enbarazu egingo du kostaldean. Hodeiek euria utziko dute; barnealdean euri txikia egingo du, baina kostaldean tarteka mardul egingo du, eta, orokorrean, euria ugariagoa izango da. Tenperatura maximoak 12-14 ºC inguruan geldituko dira barnealdean, eta 15 ºC-en bueltakoak izango dira kostaldean.

Udazkena Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Nafarroa Eguraldia

Eguraldiari buruzko albiste gehiago

Paseo-Nuevo-San-Sebastian-olas-efe
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Haizeak 167 km/h-ko abiadura gainditu du Matxitxakon eta 120 km/h-ko boladak neurtu dira Donostian, denboralearen eraginez                                      

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du haizeagatik eta alerta laranja, olatuengatik. Bestalde, haizeari dagokion abisu horia iragarri du Aemetek Nafarroa iparraldean eta Erriberan, haizeagatik. Gainera, Meteofrancek alerta laranja ezarri du haizeagatik eta olatuengatik Ipar Euskal Herria barne hartzen duten Pirinio Atlantikoetan.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X