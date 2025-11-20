TEMPORAL DE FRÍO
Llegan las primeras nieves a Euskal Herria

Euskaraz irakurri: Badatoz 2025eko neguko lehen elurrak Euskal Herrian
author image

EITB

Última actualización

Las cumbres y los puertos de montaña han sido los primeros puntos en vestirse de blanco, aunque se espera que la cota de nieve descienda hasta los 400 metros. 

Nieve Alertas Meteorológicas Sociedad

