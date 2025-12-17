Avisos amarillos por viento y fuerte oleaje en Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra a partir del jueves
Las agencias de meteorología Euskalmet y Aemet han activado varios avisos amarillos para los próximos días en Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. La incidencia será principalmente en la costa cantábrica, donde se espera un fuerte oleaje, con olas de hasta 3,5 metros, impacto en costa y rachas fuertes de viento, sobre todo en zonas expuestas.
Fuerte viento e impacto en costa para el jueves
El jueves estará marcado por viento de componente sur, que podría superar los 100 km/h en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, y el riesgo marítimo costero.
Euskalmet ha activado un aviso amarillo por viento en la costa e interior de Bizkaia y Gipuzkoa, que estará vigente desde las 09:00 hasta las 21:00 horas. En las zonas más expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste, las rachas podrían superar los 100 km/h. Por su parte, en zonas no expuestas se esperan rachas de entre 60 y 80 km/h.
En Navarra, Aemet mantendrá a la vertiente cantábrica bajo aviso amarillo por viento desde las 07:00 hasta el final de la jornada, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h.
En el litoral, la atención se centrará en el oleaje de fondo del noroeste. Entre las 15:00 y las 17:00, coincidiendo con la pleamar de las 15:42, se activará un aviso amarillo por impacto en costa, con olas de 2 a 2,5 metros y periodos de hasta 22 segundos. Además, desde las 18:00 hasta las 24:00, se mantendrá el aviso amarillo por riesgo para la navegación en las dos primeras millas, ya que la altura de ola podría superar los 3,5 metros.
Viernes: temporal marítimo persistente
El viernes continuará el temporal marítimo, con avisos que se mantendrán activos durante toda la jornada.
La navegación en las dos primeras millas estará bajo aviso amarillo durante todo el día, con olas en torno a los 3,5 metros. El viento irá rolando del suroeste al noroeste a lo largo de la mañana y tenderá a amainar por la tarde.
Se esperan dos episodios de impacto en costa asociados a las pleamares. El primero, de madrugada, entre las 03:00 y las 05:00, con una marea que superará los 4,15 metros y olas de 3,5 metros. El segundo, ya por la tarde, entre las 16:00 y las 17:00, coincidiendo con la pleamar de las 16:17, con condiciones similares.
