Abisu horiak haizeagatik eta olatu handiengatik Hego Euskal Herrian, ostegunetik aurrera

3,5 metrorainoko olatuak eta 100 km/h-ko haize-boladak espero dira haizeguneetan.

Abisu horia mantenduko da ostegunean eta ostiralean olatuen arriskuagatik.
EITB

Azken eguneratzea

Euskalmet eta Aemet meteorologia agentziek hainbat abisu hori aktibatu dituzte datozen egunetarako Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan. Batez ere Kantauriko kostaldean izango du eragina, olatu handiak espero baitira, 3,5 metrorainokoak; inpaktua kostaldean eta haize-bolada bortitzak, batez ere haizeguneetan.

Ostegunerako haize bortitza eta kostaldeko inpaktua

Ostegunean hegoaldeko haizea ibiliko da, 100 km/h-ko abiadura gaindi dezakeena Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan, eta itsasaldeko arriskua espero da.

Abisu horia ezarri dute Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean eta barnealdean haizeagatik, 09:00etatik 21:00etara. Haize-ufadek 100 km/h-ko abiadura gaindi lezakete haizeguneetan, batez ere mendebaldeko mendi inguruetan. Bestalde, haizeguneak ez diren lekuetan 60 eta 80 km/h arteko boladak espero dira.

Nafarroan, Kantauri isurialdea abisu horian egongo da 07:00etatik egunaren amaierara arte haizeagatik, eta 70 km/h-ko ufadak izan daitezke.

Kostaldean, ipar-mendebaldeko hondoko olatuak izango dira nagusi. 15:00etatik 17:00etara, 15:42ko itsasgorarekin batera, abisu horia aktibatuko dute kostaldeko inpaktuagatik, 2 eta 2,5 metro arteko olatuekin. Gainera, 18:00etatik 24:00etara, abisu horia mantenduko dute nabigaziorako arriskuagatik lehen bi milietan, olatuen altuera 3,5 metrotik gorakoa izan baitaiteke.

Ostirala: itsas denborale iraunkorra

Ostiralean itsas denboraleak jarraituko du, eta abisuak egun osoan egongo dira indarrean.

Lehenengo bi milietan nabigazioa abisu horipean egongo da egun osoan zehar, 3,5 metro inguruko olatuekin. Haizeak hego-mendebaldetik ipar-mendebaldera joko du goizean, eta arratsaldean baretu egingo da.

Itsasgorei lotutako bi inpaktu-gertaera espero dira kostaldean. Lehenengoa, goizaldean, 03:00etatik 05:00etara, 4,15 metrotik gorako marearekin eta 3,5 metroko olatuekin. Bigarrena, arratsaldean, 16:00etatik 17:00etara, 16:17ko itsasgorarekin batera, antzeko baldintzekin.

