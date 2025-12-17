Abisu horiak haizeagatik eta olatu handiengatik Hego Euskal Herrian, ostegunetik aurrera
3,5 metrorainoko olatuak eta 100 km/h-ko haize-boladak espero dira haizeguneetan.
Euskalmet eta Aemet meteorologia agentziek hainbat abisu hori aktibatu dituzte datozen egunetarako Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan. Batez ere Kantauriko kostaldean izango du eragina, olatu handiak espero baitira, 3,5 metrorainokoak; inpaktua kostaldean eta haize-bolada bortitzak, batez ere haizeguneetan.
Ostegunerako haize bortitza eta kostaldeko inpaktua
Ostegunean hegoaldeko haizea ibiliko da, 100 km/h-ko abiadura gaindi dezakeena Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan, eta itsasaldeko arriskua espero da.
Abisu horia ezarri dute Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean eta barnealdean haizeagatik, 09:00etatik 21:00etara. Haize-ufadek 100 km/h-ko abiadura gaindi lezakete haizeguneetan, batez ere mendebaldeko mendi inguruetan. Bestalde, haizeguneak ez diren lekuetan 60 eta 80 km/h arteko boladak espero dira.
Nafarroan, Kantauri isurialdea abisu horian egongo da 07:00etatik egunaren amaierara arte haizeagatik, eta 70 km/h-ko ufadak izan daitezke.
Kostaldean, ipar-mendebaldeko hondoko olatuak izango dira nagusi. 15:00etatik 17:00etara, 15:42ko itsasgorarekin batera, abisu horia aktibatuko dute kostaldeko inpaktuagatik, 2 eta 2,5 metro arteko olatuekin. Gainera, 18:00etatik 24:00etara, abisu horia mantenduko dute nabigaziorako arriskuagatik lehen bi milietan, olatuen altuera 3,5 metrotik gorakoa izan baitaiteke.
Ostirala: itsas denborale iraunkorra
Ostiralean itsas denboraleak jarraituko du, eta abisuak egun osoan egongo dira indarrean.
Lehenengo bi milietan nabigazioa abisu horipean egongo da egun osoan zehar, 3,5 metro inguruko olatuekin. Haizeak hego-mendebaldetik ipar-mendebaldera joko du goizean, eta arratsaldean baretu egingo da.
Itsasgorei lotutako bi inpaktu-gertaera espero dira kostaldean. Lehenengoa, goizaldean, 03:00etatik 05:00etara, 4,15 metrotik gorako marearekin eta 3,5 metroko olatuekin. Bigarrena, arratsaldean, 16:00etatik 17:00etara, 16:17ko itsasgorarekin batera, antzeko baldintzekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Hodeiak eta euri arriskua barnealdean, eta ostarte zabalak kostaldean, aste hasieran
Haizeak hegoaldetik joko du, eta zakar ibiliko da egunaren lehen partean. Tenperaturari dagokionez, maximoek ez dute ia aldaketarik izango, baina minimoak zertxobait igoko dira.
Itsasaldeko arriskuagatik abisu horia ezarriko dute larunbatean, 3,5 metroko olatuak espero dira eta
Abisua gauerditik larunbat eguerdira arte egongo da indarrean.
126 km/h-ko haize-boladak neurtu dira goizaldean Matxitxakon
Haizeagatiko abisu horia eguerdira arte egongo da indarrean Bizkaian. Haizeguneetan, 100 km/h-tik gorako boladak izango dira, bereziki mendebaldean, eta haizeguneak ez diren tokietan, berriz, 80 km/h ingurukoak ere izan daitezke.
Giro epel eta argiarekin jarraituko dugu astearen hasieran
Asteazkenean termometroak nabarmen egingo du behera, eta euria ere botako du han eta hemen.
Giro epela eta argia astea amaitzeko eta datorrena hasteko
Tenperaturak 20 ºC-raino iritsiko dira isurialde atlantikoan, eta ildo beretik hasiko da astea.
Eguraldi egonkorra eta tenperaturen igoera abenduko zubirako
Euskalmeten arabera, atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira.
Euriak gogor joko du Euskadi gaur ere, eta itsasaldeko arriskuagatik abisu horia ezarri dute
Euskalmetek abisu horia ezarri du ostiralera arte, olatuen inpaktuagatik, kostaldean, eta nabigaziorako arriskuagatik, lehen bi milietan. Egun oso euritsua izango da, eta prezipitazio mardulenak ipar partean egingo ditu.
Abisu horia itsasaldeko arriskuagatik, ostiralera arte, Euskadin
Euskalmetek abisu horia ezarri du asteazken eta ostegunerako itsasaldeko arriskuagatik, batez ere lehenengo bi milietako nabigazioan eta olatuek kostaldean duten inpaktuagatik.
Euria eta tenperatura baxuak izango dira nagusi abenduko lehen astean Euskal Herrian
Astelehenetik aurrera, eguraldia egonkortu egingo da. Hala ere, asteartean euria eta zeru estaliak ekarriko ditu korronte hotz berri batek, eta tenperaturak behera egingo du, baita izotza ekarri ere punturik altuenetan.