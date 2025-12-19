El domingo y lunes nevará por encima de los 700 metros en algunos puntos de Euskal Herria

El Departamento vasco de Seguridad activará el aviso amarillo por nieve este domingo 21, cuando se prevé que la cota se podría situar en torno a 700-1000 metros a partir del mediodía.

El lunes el aviso se mantendrá activo y durará hasta la medianohe del martes. Los espesores de nieve previstos serán de entre 0 y 5 centímetros a 1000 metros.

Por ello, en principio la nieve no afectará a las capitales, solo a zonas altas y algunos puertos secundarios de montaña como el de Herrera.

Aunque no haya mucha nieve, el domingo se esperan chubascos débiles a moderados, más probables en las horas centrales del día, con probabilidad de tormentas y granizo.

Aemet también activará el aviso amarillo por nieve en el Pirinero Navarro entre mediodía y la medianoche, por nevadas por encima de los 950 metros.

Aviso maritimo-costero

Por otro lado, tanto el domingo como el lunes estará vigente el aviso amarillo para la navegación, de 17:00 a 18:00 mañana y de 05:00 a 07:00 horas el lunes.